"Мы не можем дать то, чего у нас нет": министр обороны Болгарии о призыве оказать военную помощь Украине
Министр обороны Болгарии Драгомир Заков заявил, что из-за низкого уровня военных возможностей страна не будет отправлять оружие Украине
Об этом сообщает Balkan Insight, передает ЕН.
"Мы не можем дать Украине то, чего у нас нет", – сказал Заков, объяснив, почему страна решила не посылать вооружение для противодействия.
Заков назвал несколько сфер, в которых нужно обновлять военные ресурсы страны.
Сюда входят развитие возможностей артиллерийского обеспечения, приобретение 3D-радаров, строительство противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты, береговые ракетные системы и прочее.
Комментарий Закова прозвучал после заявления, подписанного шестью экс-министрами обороны, с призывом прислать оружие украинской армии.
"Болгария должна как можно быстрее стать частью общеевропейского и евроатлантического ответа на агрессию против Украины", - говорится в заявлении.
По словам Закова, болгарская армия крайне нуждается в усилении, прежде чем можно будет предпринять каки-либо подобные шаги.
"Нам нужна боеспособная армия, которая сможет нас защитить. Нам нужно восстановить ключевые военные возможности, но это означает серьезные расходы", - сказал министр.
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