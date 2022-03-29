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"Мы не можем дать то, чего у нас нет": министр обороны Болгарии о призыве оказать военную помощь Украине

29 мартa, 2022 вторник
19:49

Министр обороны Болгарии Драгомир Заков заявил, что из-за низкого уровня военных возможностей страна не будет отправлять оружие Украине

Об этом сообщает Balkan Insight, передает ЕН.

"Мы не можем дать Украине то, чего у нас нет", – сказал Заков, объяснив, почему страна решила не посылать вооружение для противодействия.

Заков назвал несколько сфер, в которых нужно обновлять военные ресурсы страны.

Сюда входят развитие возможностей артиллерийского обеспечения, приобретение 3D-радаров, строительство противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты, береговые ракетные системы и прочее.

Комментарий Закова прозвучал после заявления, подписанного шестью экс-министрами обороны, с призывом прислать оружие украинской армии.

"Болгария должна как можно быстрее стать частью общеевропейского и евроатлантического ответа на агрессию против Украины", - говорится в заявлении.

По словам Закова, болгарская армия крайне нуждается в усилении, прежде чем можно будет предпринять каки-либо подобные шаги.

"Нам нужна боеспособная армия, которая сможет нас защитить. Нам нужно восстановить ключевые военные возможности, но это означает серьезные расходы", - сказал министр.

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