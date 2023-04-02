Об этом сообщили в telegram-канале Хмельницкой ОВА.

"Правоохранители расследуют этот инцидент и уже в скором времени дадут правовую оценку действиям обеих сторон. Со своей стороны хотел бы напомнить, что мы живем в европейской цивилизованной стране, где властвует верховенство права. Мы не московиты и не будем уподобляться их путям разрешения конфликтных ситуаций. Как и подобает цивилизованным людям - мы будем любые конфликты разрешать правовым и законным способом", - сказал заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

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Также он отметил, что несмотря на то, что "война оголила нервы каждого из нас и сделала непримиримыми ко многим событиям и явлениям", нужно дать возможность соответствующим службам разрешить возникший конфликт правовым способом.