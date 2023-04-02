"Мы не московить". Хмельницкая ОВА призвала "цивилизованно" решить проблему с УПЦ (МП)
Заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин призвал "цивилизованно" решить проблему с УПЦ (МП)
Об этом сообщили в telegram-канале Хмельницкой ОВА.
"Правоохранители расследуют этот инцидент и уже в скором времени дадут правовую оценку действиям обеих сторон. Со своей стороны хотел бы напомнить, что мы живем в европейской цивилизованной стране, где властвует верховенство права. Мы не московиты и не будем уподобляться их путям разрешения конфликтных ситуаций. Как и подобает цивилизованным людям - мы будем любые конфликты разрешать правовым и законным способом", - сказал заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
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Также он отметил, что несмотря на то, что "война оголила нервы каждого из нас и сделала непримиримыми ко многим событиям и явлениям", нужно дать возможность соответствующим службам разрешить возникший конфликт правовым способом.
- Напомним, в соборе в Хмельницком избили добровольца ВСУ Артура Ананьева, позже его забрали в отделение полиции за мелкое хулиганство.
- Воин пришел в храм с публичным призывом не посещать религиозные встречи УПЦ (МП).
- Мэр Хмельницкого Александр Симчишин выступил за лишение земли приходов Московского патриархата на территории города и освобождение из полиции тех, кто сегодня, 2 апреля 2023 года, составил протокол на избитого в Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ (МП) военного Артура Ананьева.
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