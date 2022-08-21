"Мы не хотим, чтобы Россия была нашим соседом": премьер-министры Чехии и Словакии призвали поддерживать Украину
Премьер-министры Чехии Петр Фиала и Словакии Эдуард Гегер 21 августа выложили совместное видеообращение по случаю Пражской весны 1968 года, в котором призвали продолжать поддержку Украины во время российской агрессии
Об этом сообщили в видеообращении премьер-министры Чехии Петр Фиала и Словакии Эдуард Гегер в твиттер, пишет "Европейская правда".
Как сообщается в сообщении, 21 августа премьер-министры Чехии и Словакии выложили совместное видеообращение по случаю Пражской весны 1968 года, в котором призвали продолжать поддержку Украины во время российской агрессии.
"Сразу после начала российской агрессии стало очевидно, что мы не должны сидеть сложа руки и наблюдать за ситуацией в Украине, а наоборот активно помогать", - отметил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер сказал, что от поддержки Украины зависит безопасность других государств.
"Наша активная поддержка еще более важна, поскольку ужасы войны и страдания гражданских происходят буквально по соседству с нами... Поддерживая Украину, мы также поддерживаем собственную безопасность. Мы не хотим, чтобы Россия была нашим соседом", - добавил Гегер.
Премьер-министры также отметили, что, несмотря на то, что уже почти 30 лет их страны живут отдельно, их объединяет общая история.
"Для граждан Чехословакии это был день (21 августа 1968 года) измены и потерянных надежд, которые тогдашние свидетели никогда не смогут стереть из своей памяти", - сказал Гегер.
- Российского поражения можно достичь, если Запад проведет масштабную мобилизацию собственного военно-промышленного комплекса и окажет поддержку Украине.
- История борьбы чехов и словаков с кремлевскими оккупантами. Единственным видом сопротивления, с которым столкнулись советские оккупанты, был гражданский протест. Особенно ярко это проявилось в Праге, где безоружные жители города устроили настоящее противодействие захватчикам.
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