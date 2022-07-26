Об этом Эрдоган заявил в интервью турецкому телеканалу TRT.

"Мы видим, насколько щепетилен все еще процесс в связи с атакой на порт Одессы в субботу. Мы не хотели, чтобы это произошло, но это произошло. Ожидаем, что каждый будет выполнять свою часть соглашения. Ее провал обернется против нас всех ", – считает президент Турции.

Эрдоган напомнил, что приоритетом Анкары с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину был "справедливый и устоявшийся мир после достижения режима прекращения огня", и выразил надежду, что этого удастся достичь.

Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано международное соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.

Первая отгрузка экспортного украинского зерна, длительно блокированная российскими кафирами, ожидалась в ближайшие 3-4 суток в порту Черноморск, что в пригороде Одессы.

Но уже на следующий день, 23 июля, россияне нанесли массированный ракетный удар по морскому порту Одессы вблизи зернового терминала. Весь мир единодушно осудил действия России.

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