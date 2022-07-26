English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией "Мы не хотели, чтобы это произошло, но это произошло". Эрдоган прокомментировал обстрел Россией порта Одессы

"Мы не хотели, чтобы это произошло, но это произошло". Эрдоган прокомментировал обстрел Россией порта Одессы

26 июля, 2022 вторник
00:28
война с Россией

Лидер Турции ожидает, что в дальнейшем "каждый будет выполнять свою часть соглашения" о зерновых коридорах из Украины

Об этом Эрдоган заявил в интервью турецкому телеканалу TRT.

"Мы видим, насколько щепетилен все еще процесс в связи с атакой на порт Одессы в субботу. Мы не хотели, чтобы это произошло, но это произошло. Ожидаем, что каждый будет выполнять свою часть соглашения. Ее провал обернется против нас всех ", – считает президент Турции.

Эрдоган напомнил, что приоритетом Анкары с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину был "справедливый и устоявшийся мир после достижения режима прекращения огня", и выразил надежду, что этого удастся достичь.

  • Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано международное соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.
  • Первая отгрузка экспортного украинского зерна, длительно блокированная российскими кафирами, ожидалась в ближайшие 3-4 суток в порту Черноморск, что в пригороде Одессы.
  • Но уже на следующий день, 23 июля, россияне нанесли массированный ракетный удар по морскому порту Одессы вблизи зернового терминала. Весь мир единодушно осудил действия России.

Следите за важнейшими новостями Львова, региона, Украины и мира вместе с "Еспресо.Запад"! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу .

Россия
Одесса
зерно
Реджеп Эрдоган
Читайте также:
25 июля, 2022 понедельник
Лавров ищет возможности избежать ответственности. Боится наказания за совершенные преступления, - Чалый
Іран
24 июля, 2022 воскресенье
Иран передал РФ боевые беспилотники, - СМИ
путін
Автор Антин Борковский
24 июля, 2022 воскресенье
Путин уже распрощался с мыслью о "Великом Петре", теперь он борется только за сохранение своей жизни
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.04
    Покупка 38.04
    Продажа 39.1
  • EUR
    Покупка 38.3
    Продажа 39.56
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
26 июля
01:21
"Требуем немедленного увольнения наших сотрудников". В ОБСЕ напомнили о незаконном задержании членов миссии на Донбассе
00:58
Эрдоган заявил, что относится к Путину как к другу. К Зеленскому также
00:39
В Харькове прогремели взрывы
00:27
Минобороны Беларуси планирует закупить тысячу мешков для трупов, - СМИ
00:13
В Минцифре рассказали, сколько Starlink работают на победу Украины
00:12
Новая цель для ВСУ. Россияне пытаются устроить понтонную переправу в Херсонской области
00:10
коронавирус
"Кроме войны в Украине и инфляции": зимой Европу ожидает новый всплеск заболевания коронавирусом
2022, понедельник
25 июля
23:50
"Вся эта лирика не работает", - Подоляк о планируемых Россией "референдумах" на оккупированных украинских территориях
23:34
В Киеве спустя шесть лет осудили убийц адвоката Грабовского
23:26
Аналитика
США передадут Украине ракету, которой нет еще в американской армии. Колонка Сергея Згурца
22:53
Без согласования с Украиной. Россияне повысили давление на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород
22:42
Мария Захарова
Россия пригрозила Украине и Евросоюзу за слова о победе на поле боя
22:31
Евровидение в Британии будет финансировать BBC,- Ткаченко
22:20
Зеленский дал Буданову еще одну должность
22:11
Казахстан опасается российского вторжения, - The Wall Street Journal
21:59
Петр Порошенко
Масштабные проекты поставки техники для ВСУ: Порошенко сообщил о закупке 200 грузовиков, БМП, дронов и боевых роботов
21:50
Это откровенная газовая война России против объединенной Европы
21:41
Кризисы, созданные Россией, отражаются на всех в мире. Зеленский прокомментировал визит президента Гватемалы
21:31
После удара российских ракет по Одесскому порту в мире резко прыгнули цены на зерно, - Reuters
21:26
В Украину прибыли первые британские ЗРК Stormer, - ОК "Юг"
21:18
Словакия готова передать Украине свои истребители МиГ-29
21:16
Глава Демократической партии Италии опасается, что РФ может вмешаться в выборы в стране
21:08
Правительство Грузии отрицает покупку страной подсанкционных российских нефтепродуктов
21:01
Польша ЕС
Польша выступила против уменьшения потребления газа на 15%
20:54
Байден почти выздоровел от COVID-19, - отчет личного врача
20:48
Кипр поможет ЕС избавиться от зависимости от российского газа
20:45
Военные корабли НАТО вошли в порты Эстонии
20:43
Украина и Гватемала подписали соглашение о безвизе: Зеленский рассказал об итогах встречи с Алехандро Джамматтеи
20:36
США предоставит Украине около полумиллиона доз вакцины от COVID-19
20:34
Суды в России начали штрафовать за лайки под антивоенными сообщениями в соцсетях
20:26
Эксклюзив
Цена на горючее в Украине будет снижаться, - директор Консалтинговой группы "А-95" Куюн
20:25
Прокуратура Франции проверит активы российских олигархов, приближенных к Путину
20:21
В Пентагоне указали на низкий морально-боевой дух военных РФ
19:59
Эксклюзив
Россияне анонсировали фильтрацию людей прямо в Мариуполе, - местный чиновник
19:59
ВСУ сбили российский истребитель Су-25
19:38
Россияне обстреляли из "градов" приграничье Черниговщины
19:36
АЗС
В Украине дешевеет сжиженный газ: в среднем цена упала на 30 коп.
19:28
Министры обороны Великобритании и Словакии обсудили дальнейшую поддержку Украины
19:20
Эксклюзив
Россияне потерпят фиаско в ближайшее время, - эксперт Defense Express Киричевский
19:14
Зеленский сменил командующего Сил специальных операций
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV