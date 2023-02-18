Мы не имеем ни капли сомнения в победе Украины, - Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции безопасности подчеркнул, что важно то, что Украина борется за свое будущее и за свою землю
Об этом он сказал во время трансляции конференции в эфире Эспрессо.
"Мы не имеем ни капли сомнения в победе Украины и на то есть причины. При всей помощи, которую мы оказываем, важно то, что Украина борется за свою территорию, за свое будущее, за свою землю, а россияне этого не делают - это и есть уникальная причина, почему мы не сомневаемся", - пояснил государственный секретарь США.
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