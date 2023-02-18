Об этом он сказал во время трансляции конференции в эфире Эспрессо.

"Мы не имеем ни капли сомнения в победе Украины и на то есть причины. При всей помощи, которую мы оказываем, важно то, что Украина борется за свою территорию, за свое будущее, за свою землю, а россияне этого не делают - это и есть уникальная причина, почему мы не сомневаемся", - пояснил государственный секретарь США.