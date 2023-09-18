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Мы не готовы к выборам даже после победы, - Княжицкий

18 сентября, 2023 понедельник
21:33
Общество

Народный депутат Николай Княжицкий считает, что вопрос проведения выборов в Украине не должен стоять на повестке дня до полной победы над российским агрессором

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я не знаю готовится ли президент Зеленский к выборам. Я думаю, что Владимир Зеленский, как человек с продюсерским опытом, привык каждый день следить за своими рейтингами. Он делал это всю свою жизнь. Поэтому для него важно делать что-то такое, что не снизит его рейтинг. Делает он это не по убеждению, что будут выборы, он хочет быть всегда популярным. Это такой подход. Ведь человек, мыслящий политически, будет готов идти на непопулярные решения и из-за этого на падение рейтинга, если его действия позже оценят граждане", – объяснил Княжицкий.

Народный депутат считает, что в Украине следует решить ряд проблем для проведения выборов даже после победы в войне.

"У меня нет четкого убеждения, что Владимир Зеленский хочет провести выборы в Украине. Он сам об этом говорил. В частности, о масштабах финансов для того, чтобы наблюдателей посадить в окопы. Сейчас провести выборы в Украине невозможно. В этом вопросе я полностью согласен с президентом. Как можно провести выборы, когда военные и временно перемещенные лица за рубежом не смогут голосовать.Вообще как проводить выборы в воюющей стране? Мы должны быть все едины. В мирное время мне не нравится политика Зеленского и его партии “Слуга Народа”, но я не хочу сейчас участвовать в избирательной кампании, где буду рассказывать об их недостатках. Это будет перепалка. Это еще одна причина, и есть много других. Есть ряд вопросов, которые нуждаются в решении, в том числе и после победы. Поэтому сейчас мы точно не готовы к проведению выборов в нашей стране. Не будем мы готовы и сразу после нашей победы", - добавил он.

Выборы во время войны

В мае глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявлял о необходимости провести в Украине свободные и честные выборы, несмотря на войну. На это секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Данилов категорически ответил : "Никаких выборов, включая президентские и парламентские, в Украине во время действия военного положения быть не может".

А 28 июля глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил , что Конституция Украины не запрещает проведения выборов во время действия военного положения, но сейчас необходимо держать баланс.

В то же время сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил , что в Украине в 2024 году должны состояться выборы, несмотря на введенное военное положение из-за широкомасштабного вторжения РФ.

До полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года 62,5% граждан не поддерживали идею того , чтобы Зеленский баллотировался на второй президентский срок на выборах в 2024 году.

В августе вице-спикер ВР Корниенко сказал , что есть по меньшей мере три категории людей, которые не смогут принять участие в выборах. Первая категория – беженцы. По словам Корниенко, такого количества инфраструктуры, которая позволит проголосовать всем желающим, за границей просто нет. Вторая категория – внутренне перемещенные лица. Здесь могут возникнуть проблемы с учетом и формированием списков. Третья категория – военные.

7 сентября секретарь СНБО Данилов сказал , что Украина проиграет войну, если проведет выборы. "Я могу сказать: как только агитаторы зайдут в окопы — мы проиграем. Не может агитация быть в окопах, а наши люди находятся в окопах. А задача государства достаточно проста — обеспечить голосование каждого", — сказал он.

Верховная Рада
вибори
Николай Княжицкий
Владимир Зеленский
Война с Россией
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