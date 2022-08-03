Об этом говорится в заявлении Красного Креста, опубликованном 3 августа.

"Мы не гарантировали безопасность военнопленным, оказавшихся в руках врага, потому что это не в наших силах. Мы заранее разъяснили это сторонам. Стороны конфликта обязаны обеспечить защиту военнопленных от актов насилия, запугивания и общественного любопытства, а также от последствий военных действий. Только стороны конфликта могут окончательно обеспечить безопасность военнопленных", - заявили в организации Красный Крест.

Также отмечается, что во время выхода военных из "Азовстали" Красный Крест был лишь нейтральным посредником в координации со сторонами конфликта.

Напомним, 16 мая защитников Азовстали в Мариуполе "эвакуировали" в оккупированные Новоазовск и Оленевку. Вицепремьер Вирина Верещук заявила , что эвакуированных из Азовстали бойцов обменяют на россиян после стабилизации их состояния.

Владимир Зеленский заявил , что посредниками в спасении защитников Азовстали выступили Турция, Израиль, Швейцария, Франция, Красный Крест и ООН.

19 мая сайт Международного комитета Красного Креста сообщал , что МККК регистрирует военных, покидающих Азовсталь.

5 июля спикер МККК в Украине Александр Власенко заявил , что Международный комитет Красного Креста контактирует с военнопленными защитниками Азовстали и контролирует условия их содержания. Однако прямо не ответил на вопрос, посещает ли МККК военнопленных.

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных. Погибли около 40 человек, еще 130 были ранены.

В тот же день СБУ, ВСУ и разведка обнародовали совместное обращение с требованием ООН и Красного Креста приехать на место теракта, потому что они выступили гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных в Оленовке.

Прессслужба Международного комитета Красного Креста сообщила , что представителей МККК не допустили на место теракта в Еленовке.

2 июля родственники пленных защитников Азовстали потребовали отставки Петера Мауэра с поста президента Международного комитета Красного Креста.

3 августа вице-президент Красного Креста Украины Розенко заявил, что международные организации не имели рычагов влияния, чтобы обеспечить безопасность защитников Азовстали.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb