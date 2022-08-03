English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Мы не гарантировали безопасность выходящих из "Азовстали" военным - Красный Крест

Мы не гарантировали безопасность выходящих из "Азовстали" военным - Красный Крест

3 августа, 2022 среда
23:30
война с Россией

Международный комитет Красного Креста заявил, что не гарантировал безопасность выходящих из "Азовстали" украинским военным

Об этом говорится в заявлении Красного Креста, опубликованном 3 августа.

"Мы не гарантировали безопасность военнопленным, оказавшихся в руках врага, потому что это не в наших силах. Мы заранее разъяснили это сторонам. Стороны конфликта обязаны обеспечить защиту военнопленных от актов насилия, запугивания и общественного любопытства, а также от последствий военных действий. Только стороны конфликта могут окончательно обеспечить безопасность военнопленных", - заявили в организации Красный Крест.

Также отмечается, что во время выхода военных из "Азовстали" Красный Крест был лишь нейтральным посредником в координации со сторонами конфликта.

  • Напомним, 16 мая защитников Азовстали в Мариуполе "эвакуировали" в оккупированные Новоазовск и Оленевку. Вицепремьер Вирина Верещук заявила , что эвакуированных из Азовстали бойцов обменяют на россиян после стабилизации их состояния.
  • Владимир Зеленский заявил , что посредниками в спасении защитников Азовстали выступили Турция, Израиль, Швейцария, Франция, Красный Крест и ООН.
  • 19 мая сайт Международного комитета Красного Креста сообщал , что МККК регистрирует военных, покидающих Азовсталь.
  • 5 июля спикер МККК в Украине Александр Власенко заявил , что Международный комитет Красного Креста контактирует с военнопленными защитниками Азовстали и контролирует условия их содержания. Однако прямо не ответил на вопрос, посещает ли МККК военнопленных.
  • 29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных. Погибли около 40 человек, еще 130 были ранены.
  • В тот же день СБУ, ВСУ и разведка обнародовали совместное обращение с требованием ООН и Красного Креста приехать на место теракта, потому что они выступили гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных в Оленовке.
  • Прессслужба Международного комитета Красного Креста сообщила , что представителей МККК не допустили на место теракта в Еленовке.
  • 2 июля родственники пленных защитников Азовстали потребовали отставки Петера Мауэра с поста президента Международного комитета Красного Креста.
  • 3 августа вице-президент Красного Креста Украины Розенко заявил, что международные организации не имели рычагов влияния, чтобы обеспечить безопасность защитников Азовстали.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мир
Украина
Россия
Оленевка
Военные новости
Азовсталь
Читайте также:
Дональд Трамп (у центрі) та Віктор Орбан (праворуч)
3 августа, 2022 среда
Трамп рассказал о встрече с "другом Орбаном" и Сийярто в собственном гольф-клубе
Катерина Ступницька
Автор Андриана Стахив
2 августа, 2022 вторник
Герои Украины. Спасла десятки бойцов в день своей гибели: боевой медик Екатерина Ступницкая
путін путлер
2 августа, 2022 вторник
В разведке рассказали, почему Путин решил напасть на Украину 24 февраля
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.53
    Покупка 38.53
    Продажа 39.65
  • EUR
    Покупка 38.83
    Продажа 40.23
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
4 августа
00:16
Треть украинских школ готовы к оффлайн обучению, — Денис Монастырский
00:13
В Испании украинским беженцам будут выплачивать по €400
00:03
Загадочный маршрут. В небе заметили самолет, отправившийся из Ирана через Армению и Москву в Беларусь
2022, среда
3 августа
23:45
США готовы к переговорам с Россией о стратегических вооружениях. Ждут ответа Москвы
23:18
ВСУ уничтожили нефтебазу оккупантов в Макеевке, склад в Донецке и базу в Чернобаевке
23:00
Мы объединили свободный мир вокруг понимания, какой хрупкой есть наша свобода, - Зеленский
22:57
Гол Караваева принес "Динамо" победу над "Штурмом" в Лиге чемпионов
22:45
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 3 августа
22:42
ООН присоединится к расследованию теракта в Оленовке, - Гутерриш
22:28
Россия обходит нефтяные санкции из-за небольшой порт в Египте, - Reuters. Карта
22:25
Аналитика
Сергей Згурец
ВСУ используют на поле боя новое таинственное оружие – Phoenix Ghost. Колонка Сергея Згурца
22:07
Не повод для агрессии. Главы МИД стран G7 поддержали визит Пелоси на Тайвань
21:56
Дрова на зиму. В оккупированном Мариуполе россияне вырубают парки
21:49
Правительство Нидерландов объявило о дефиците воды из-за аномально жаркого лета
21:48
Денис Беринчик
Боксер Беринчик, находившийся в теробороне, начал подготовку к чемпионскому бою
21:43
Дымовая завеса. Дмитрий Кулеба отрицает готовность России к переговорам
21:31
Как в СССР. В России откроют аналог советских магазинов "Березка" для элиты
21:26
Экс-министр здравоохранения Джавид поддержал кандидатуру Трасс на выборах премьера Британии
21:20
"Заря" - "Университатя Крайова": прогноз букмекеров на стартовый матч луганцев в еврокубках
21:17
бензин
Цены на горючее сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
21:11
Россия заявила о "конце эпохи сотрудничества с Западом"
21:09
Мевлют Чавушоглу
Глава МИД Турции Чавушоглу считает, что "зерновое соглашение" приблизит завершение войны
21:08
В России родители погибшего в Украине солдата судятся между собой за "гробовые"
21:00
Эксклюзив
Путин и Лукашенко. Сочи, 2022 год
Лукашенко надоел Путину: даже Китай не помешает агрессору избавиться от белоруса, - Павел Климкин
20:54
Россия нарушила все принципы Договора о нераспространении ядерного оружия – дебаты в ООН
20:40
Дмитрий Кулеба
Это подпитывает российскую агрессию, — Кулеба о противниках поставки оружия для Украины
20:36
Армения призывает международное сообщество содействовать "установлению мира и стабильности" в Нагорном Карабахе
20:35
Глава минобороны Молдовы Носатый считает, что РФ не планирует наступление на страну
20:33
Руководитель ОВА показал, как на Сумщине усиливают обороноспособность
20:31
Газпром отказался принимать турбину для "Северного потока 1", отремонтированную в Канаде
20:16
Британский королевский колледж музыки отстранил преподавателя, посетившего с концертом оккупированный Мариуполь
20:15
В Италии арестовали имущество архитектора "дворца Путина" - отмывал деньги
19:54
Георгий Бущан
"Динамо" – "Штурм": стартовый состав украинцев на матч Лиги чемпионов
19:48
Keep Ukraine Connected: 48 украинских телеком-компаний получили из Европы оборудование для восстановления связи
19:47
На фото украинское поле пшеницы
Правительство улучшило прогнозы урожая зерновых до 67 млн тонн
19:37
украинцы
Оккупанты деморализованы тотальным сопротивлением украинского народа, - Генштаб
19:29
Оленивка. Место трагедии
Россияне выбивали у пленных в Оленовке признания в "преступлениях", но не смогли их сломить и убили, чтобы скрыть пытки, - разведка
19:28
ВСУ отразили все попытки россиян продвинуться в направлениях Марьинки и Белогорки
19:22
Азербайджан объявил об успешном завершении операции "Реванш" и требует демилитаризации Нагорного Карабаха
19:13
Эксклюзив
"Воюют в ВСУ, живут в зоне боевых действий": главред "Гендер в деталях" объяснила необходимость легализации однополых союзов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV