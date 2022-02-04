Мы не друзья с россиянами, их страна хочет нарушить целостность нашего государства, - украинская спортсменка на Олимпиаде-2022
Украинская бобслеистка Лидия Гунько рассказала, что пытается сохранять дистанцию с российскими спортсменами на всех международных соревнованиях
Об этом сообщает CNN .
По словам Гунько, она не может идти на контакт с россиянами.
Мы явно не друзья с российскими спортсменами. Мы должны тренироваться и выступать с ними, но поскольку их страна хочет нарушить целостность нашего государства, мы не можем идти с ними на контакт. В реальной жизни это нельзя игнорировать, потому что от действий России пострадало многое друзей и знакомых", – сказала украинская бобслеистка.
Лидия Гунько выступит на Олимпиаде в Пекине. Она первая в истории Украины бобслеистка, получившая олимпийскую лицензию.
Читайте также: Олимпиада-2022: Полное расписание зимних Игр в ПекинеОткрытие Олимпиады-2022 состоится сегодня. Начало в 13:55 по киевскому времени.
- 4 февраля украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин заняли 9-е место в танцах на льду в командном турнире Олимпиады-2022.
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