Мы не должны повторить ошибки прошлого и позволить Путину извлечь выгоду от вторжения в Украину, - МИД Великобритании

Об этом сообщает Reuters, передает Еспресо.TV.

"Мы должны обеспечить, чтобы предстоящие переговоры не закончились продажей Украины или повторением ошибок прошлого", – сказала Трасс.

По ее словам, президент России Владимир Путин не должен извлечь выгоду из вторжения в Украину.

"Мы помним непростое урегулирование 2014 года, которое не смогло дать Украине длительную безопасность. Путин просто вернулся за большим. Поэтому мы не можем позволить ему выйти победителем из этой ужасной агрессии".

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