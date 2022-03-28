Мы не должны повторить ошибки прошлого и позволить Путину извлечь выгоду от вторжения в Украину, - МИД Великобритании
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Украина не должна быть продана в мирных переговорах с Россией
Об этом сообщает Reuters, передает Еспресо.TV.
"Мы должны обеспечить, чтобы предстоящие переговоры не закончились продажей Украины или повторением ошибок прошлого", – сказала Трасс.
По ее словам, президент России Владимир Путин не должен извлечь выгоду из вторжения в Украину.
"Мы помним непростое урегулирование 2014 года, которое не смогло дать Украине длительную безопасность. Путин просто вернулся за большим. Поэтому мы не можем позволить ему выйти победителем из этой ужасной агрессии".
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