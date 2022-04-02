"Мы не должны делать шагов, чтобы ФРГ стала мишенью для России": вице-канцлер Германии выступил против увеличения военной помощи Украине

Об этом министр сказал в интервью Rheinische Post, передает НВ.



"Во всем, что мы делаем, мы очень осторожны, чтобы не предпринимать каких-либо необдуманных шагов, которые могут сделать Германию мишенью для России", - сказал он.

Габек отметил, что Украине это трудно понять.



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"В политике нет морально безупречной позиции. Но всегда есть рассуждения о предотвращении большего зла", - добавил он.