"Мы не должны делать шагов, чтобы ФРГ стала мишенью для России": вице-канцлер Германии выступил против увеличения военной помощи Украине
Вице-канцлер Германии Роберт Габек отверг призывы Украины оказать еще большую военную поддержку в борьбе с РФ
Об этом министр сказал в интервью Rheinische Post, передает НВ.
"Во всем, что мы делаем, мы очень осторожны, чтобы не предпринимать каких-либо необдуманных шагов, которые могут сделать Германию мишенью для России", - сказал он.
Габек отметил, что Украине это трудно понять.
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"В политике нет морально безупречной позиции. Но всегда есть рассуждения о предотвращении большего зла", - добавил он.
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