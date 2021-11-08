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Мы не дадим уничтожить свободные СМИ: Порошенко передал акции "Прямого" и "5 канала" журналистам

8 ноября, 2021 понедельник
19:57

Петр Порошенко передал акции "Прямого" и "5 канала" журналистам - об этом он сообщил в видеообращении

Порошенко подчеркнул: свободные СМИ - это важный институт в каждом демократическом государстве, а стремление Зеленского взять под контроль все медиа в стране - путь к диктатуре, пишет пресс-служба партии "ЕС".

"Говорят, правда глаза колет. И потому лайкозависимая власть так стремится заткнуть рот независимым от нее масс-медиа. Главное, для чего придумали так называемый закон об олигархах, даже не сомневайтесь, - это взять под полный контроль Банковой средства массовой информации" , – подчеркнул Порошенко.

"Информационные службы большинства телеканалов и так находятся в оперативном управлении Офиса президента. Однако просто аренды власти уже мало. Она хочет забрать эти каналы в фактическую собственность Зеленского. Он лично хочет определять номинальных покупателей, когда заставит нынешних владельцев с помощью "закона об олигархах" продать свои масс-медиа ресурсы. А о том, что санкционные решения СНБО принимаются на коррупционной основе, выболтал не кто иной, как лидер фракции Зеленского в Раде", - констатирует пятый президент.

По его словам, Зеленский применяет такую же технологию, как Путин в России в начале нулевых: "Прикрывшись якобы борьбой с олигархами, он взял под контроль телеканалы, подавил свободу слова, уничтожил политическую конкуренцию и построил диктатуру. Владимир Александрович хочет стать как Владимир Владимирович. Но, как говорил Леонид Данилович, Украина - не Россия.

"Скоро уже три года, как власти пытаются уничтожить "Прямой" канал. 21 мая 2019 года прошла инаугурация, и буквально через три дня - 24 мая 2019 года против тогдашнего владельца канала возбудили уголовное дело. Сделали это по доносу приспешника Януковича Портнова, который на то время был ключевым юридическим советником Зеленского. В середине февраля этого года, за считанные часы до того, как Совбез мог внедрить санкции против "Прямого" канала, я вынужден был купить акции "Прямого" канала, чтобы взять под свою защиту свободу слова", - напомнил Порошенко.

"На днях из-за атаки на свободу слова, которая является настоящей мишенью закона об олигархах, я вынужден был принять решение о продаже акций обоих еще недавно своих каналов журналистам: нынешним и бывшим, работавшим на "Прямом" и, конечно, на 5-м канале, который боролся с цензурой еще во времена Оранжевой революции и Революции Достоинства. Часть этих журналистов - народные депутаты. Согласно закону свои пакеты они передали в управление телеканалам, которые объединились в холдинг с символическим названием "Свободные медиа", - сообщил Петр Порошенко.

"Украина - это Европа. И свободные СМИ - это важный институт в каждом демократическом государстве. Мы не дадим уничтожить завоевания Революции Достоинства. Мы не позволим построить в Украине диктатуру, подобную режиму Путина или Лукашенко", - резюмирует Порошенко.

олигархи
Петр Порошенко
5 канал
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