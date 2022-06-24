Мы не будем возвращаться к дешевым энергоносителям. Призываем все страны адаптироваться, – президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС не будет возвращаться к дешевым энергоносителям, и призвала все страны адаптироваться
Политический деятель поделилась деталями во время пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала "Еспресо".
"Мы не будем возвращаться к дешевым источникам добычи энергии. Стремимся призвать все страны адаптироваться к новым условиям. К сожалению, причиной является наша зависимость от топлива. Мы стремимся возобновить поставки энергии в Евросоюзе. Мы стремимся экономить использование энергетики, также мы будем полагаться на новые, экологические источники энергии. А также диверсифицировать источники поступления энергии", - отметила фон дер Ляен.
Президент добавила, что новые поступления будут идти от Израиля, Египта, Норвегии и Азербайджана.
"Мы стремимся отойти как можно дальше от поставок российского газа. Мы уже сотрудничаем с Израилем и Египтом в рамках поставок природного сжиженного газа из Израиля. 15% пойдет из Норвегии через газопроводы, а также от других наших поставщиков, в том числе из Азербайджана", - отметила Урсула фон дер Ляен.
- 23 июня оператор ГТС Украины сообщил , что в июне Россия почти вдвое сократила поставки газа в Европу.
- В тот же день вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс прокомментировал , что уже 12 стран ЕС сообщили, что фиксируют ограничение поставок газа из ЕС и часть из них обнародовали декларации о "раннем предупреждении". Позже Франс Тиммерманс, еврокомиссар по вопросам энергии Кадри Симсон и министр нефти и энергетики Норвегии Терье Аасланд договорились об усилении сотрудничества в сфере энергетики.
- 24 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа должна увеличить усилия, чтобы ускорить обретение независимости от российского импорта ископаемого топлива.
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