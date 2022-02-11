Мы не будем возвращать оккупированные территории силовым путем, - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что временно оккупированные Россией украинские территории будут возвращены в Украину, однако делать это силовым путем нельзя
Об этом Данилов сказал во время брифинга , передает Еспресо.TV.
"Мы не можем этого делать (силовым путем возвращать оккупированные территории, - ред.), потому что мы ответственны за находящееся там гражданское население. Если войска пойдут в наступление, то вы себе можете представить количество населения, которое может погибнуть при такой операции" , – подчеркнул Данилов.
Секретарь СНБО добавил, что Украина точно не будет применять силу в этом случае, потому что "для нас жизнь человека – самая высокая ценность".
В то же время Данилов подчеркнул, что сомнений в том, что оккупированные территории будут возвращены в Украину, нет.
"Вернутся ли территории Луганской и Донецкой областей домой? Вернутся! Вернется ли Крым? Вернется! Это только вопрос времени", - сказал Данилов.
- Ранее сообщалось, что 11 февраля СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ". А также против строительной компании и транслирующей российские каналы фирмы.
- Данилов заявил, что сегодня нет оснований вывозить документы госучреждений на фоне угрозы РФ. Также он заявил, что украинские профильные службы отслеживают любую информацию о возможных провокациях со стороны РФ, призванных создать повод для эскалации агрессии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.88
Покупка 27.88Продажа 28.17
-
EUR
Покупка 31.71Продажа 32.18
- Актуальное
- Важное