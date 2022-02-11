Мы не будем возвращать оккупированные территории силовым путем, - Данилов

Об этом Данилов сказал во время брифинга , передает Еспресо.TV.



"Мы не можем этого делать (силовым путем возвращать оккупированные территории, - ред.), потому что мы ответственны за находящееся там гражданское население. Если войска пойдут в наступление, то вы себе можете представить количество населения, которое может погибнуть при такой операции" , – подчеркнул Данилов.



Секретарь СНБО добавил, что Украина точно не будет применять силу в этом случае, потому что "для нас жизнь человека – самая высокая ценность".



В то же время Данилов подчеркнул, что сомнений в том, что оккупированные территории будут возвращены в Украину, нет.



"Вернутся ли территории Луганской и Донецкой областей домой? Вернутся! Вернется ли Крым? Вернется! Это только вопрос времени", - сказал Данилов.

Ранее сообщалось, что 11 февраля СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ". А также против строительной компании и транслирующей российские каналы фирмы.

Данилов заявил, что сегодня нет оснований вывозить документы госучреждений на фоне угрозы РФ. Также он заявил, что украинские профильные службы отслеживают любую информацию о возможных провокациях со стороны РФ, призванных создать повод для эскалации агрессии.