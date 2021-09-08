Мы не будем поддерживать постановление об обращении к США относительно статуса основного союзника, - Арахамия

Об этом он заявил в комментарии журналистам в кулуарах ВР, передает Еспресо.TV.

"Свое мнение высказали многие эксперты, министр иностранных дел (Дмитрий Кулеба, - ред.), госпожа Стефанишина (Ольга Стефанишина - вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, - ред.). И по состоянию на сейчас мы склоняемся к тому, что мы не будем поддерживать это постановление ", - сказал Арахамия.



Председатель фракции отметил, впоследствии нардепы донесут украинцам свою позицию относительно статуса основного союзника США.



"Но мы приедем и свое мнение доведем до наших избирателей. Почему для вас, рядовых граждан, очень просто это выглядит? Статус союзника вне НАТО был изначально создан для того, чтобы дать от США странам, которые не могут быть в НАТО, толчок и сигнал, что они могут быть в статусе союзника. Но у нас другая ситуация в Украине. У нас в Конституции написано, что мы движемся в НАТО. У нас есть дорожная карта, каким образом мы можем попасть в НАТО. мы делаем много реформ и изменений для того, чтобы быть совместимыми с НАТО. То есть, это не наш статус. Нам нужно другое ", - подчеркнул Арахамия.

Он привел пример такого статуса в Афганистане.

"Мы не будем поддерживать", - добавил нардеп.

Рада планировала собраться на внеочередное заседание в связи с обращением к США относительно статуса основного союзника.

Посол Украины в США Оксана Маркарова просит депутатов Верховной Рады не обращаться в Конгресс США о предоставлении Украине статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО.

В свою очередь вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина назвала "политической диверсией" инициативу депутатов просить Конгресс США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО.

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