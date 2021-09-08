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Мы не будем поддерживать постановление об обращении к США относительно статуса основного союзника, - Арахамия

8 сентября, 2021 среда
11:04
Общество Давид Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что депутаты фракции не будут поддерживать постановление об обращении к США по статусу основного союзника вне НАТО

Об этом он заявил в комментарии журналистам в кулуарах ВР, передает Еспресо.TV.

"Свое мнение высказали многие эксперты, министр иностранных дел (Дмитрий Кулеба, - ред.), госпожа Стефанишина (Ольга Стефанишина - вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, - ред.). И по состоянию на сейчас мы склоняемся к тому, что мы не будем поддерживать это постановление ", - сказал Арахамия.

Председатель фракции отметил, впоследствии нардепы донесут украинцам свою позицию относительно статуса основного союзника США.

"Но мы приедем и свое мнение доведем до наших избирателей. Почему для вас, рядовых граждан, очень просто это выглядит? Статус союзника вне НАТО был изначально создан для того, чтобы дать от США странам, которые не могут быть в НАТО, толчок и сигнал, что они могут быть в статусе союзника. Но у нас другая ситуация в Украине. У нас в Конституции написано, что мы движемся в НАТО. У нас есть дорожная карта, каким образом мы можем попасть в НАТО. мы делаем много реформ и изменений для того, чтобы быть совместимыми с НАТО. То есть, это не наш статус. Нам нужно другое ", - подчеркнул Арахамия.

Он привел пример такого статуса в Афганистане.

"Мы не будем поддерживать", - добавил нардеп.

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НАТО
США
Слуга народу
Давид Арахамия
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