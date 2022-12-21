Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Голосу Америки.

"Хочу заметить, что мы не боремся с церковью как с религиозным институтом. Мы сегодня принимаем решения относительно лиц, непосредственно участвующих в этом процессе. И если СБУ, которая ведет эти процессы, считает, что тот или иной человек опасен для нашего страны, то мы принимаем соответствующие решения, и нам безразлично или человек в рясе, или в Brioni, или в какой-то другой одежде", - подчеркнул он.

По словам Данилова, это будет касаться любых людей, поддерживающих Российскую Федерацию, которые ей сегодня помогают и вредят национальной безопасности Украины.

"Эта ситуация началась не сегодня и не вчера, это давний процесс, а с учетом того, что это чувствительные вопросы, СБУ должна иметь уже стопроцентные доказательства того, что именно эти люди сотрудничают, имеют к этому отношение, и есть соответствующие уголовные производства по каждому участнику этого процесса. Поэтому этот процесс сдвинулся с мертвой точки", - заметил секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что у представителей УПЦ (МП) была возможность принять сторону Украины, но сделали это не все.

"Мое личное видение: к сожалению, мы 30 лет не обращали внимания на эту проблему и позволяли вести себя в нашей стране определенным элементам так, как они вели себя. Но у них было в свое время, особенно после 24 февраля, принять сторону нашей страны, отказаться полностью от того всего российского, если оно там было, поставить точку в этом вопросе. К сожалению, не все это сделали. И те, кто этого не сделал или не сделает, будут иметь последствия непосредственно для себя", - сказал он.

22 ноября Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, а также на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря и помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ. Впоследствии в СБУ рассказали, что в помещениях УПЦ МП нашли пророссийскую литературу, миллионы наличных денег и подозрительных россиян.

25 ноября Служба безопасности провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) и нашли там методиxки из Москвы, российское гражданство у руководства и удостоверение оккупантов.

28 ноября стало известно, что в храмах УПЦ (МП) Тернопольской и Прикарпатской СБУ нашла пропагандистские материалы, отрицающие существование Украины, а также шевроны боевиков. 30 ноября силовики провели обыски в монастыре Мукачевской епархии УПЦ (МП) в Закарпатье. Там нашли брошюры с отрицанием независимости Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против семи представителей Украинской православной церкви московского патриархата.

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