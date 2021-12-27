Мы не блефуем, - МИД России о своих предложениях по "гарантиям безопасности"
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не блефует, выдвигая Западу свои предложения по "гарантиям безопасности"
Об этом представитель российского МИД заявил в интервью журналу "Международная жизнь".
По словам Рябкова, предложения Кремля по "гарантиям безопасности", требующие от НАТО гарантировать свой отказ расширяться на восток, не являются ультиматумом Западу.
"Когда мы говорим абсолютно твердо и четко, что требуем официального отзыва решения Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО... Когда мы говорим, что дальнейшее расширение НАТО следует в принципе исключить, когда мы говорим, что инфраструктуру НАТО и разного рода провокационные для России меры нужно откатить на позиции, которые существовали на момент подписания основного акта Россия-НАТО 1997 года, мы не блефуем", - заявил он.
Представитель российского МИД подчеркнул, что это "реальные предложения" России.
- 17 декабря МИД России обнародовал проекты соглашений с требованиями НАТО и США о предоставлении "гарантий безопасности", которые предусматривают, в частности, отказ от расширения Альянса на восток, в том числе от принятия в его состав Украины.
- Напомним, президент РФ Владимир Путин потребовал юридических гарантий того, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток.
- Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с требованием, чтобы НАТО официально отозвало заявление о возможности вступления Украины и Грузии в Альянс.
- Президент США Джо Байден заявил, что не принимает очерченные Кремлем "красные линии" в отношении Украины.
- Замглавы МИД России пригрозил НАТО "военным ответом" в случае игнорирования требования РФ о гарантиях безопасности.
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