Мы не авиакомпания, но летаем самолетами, - Ryanair посмеялась над позицией теннисиста Джоковича относительно вакцинации
Ирландская авиакомпания Ryanair остроумно отреагировала на позицию сербского теннисиста Новака Джоковича относительно вакцинации от коронавируса
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Джокович заявил, что он "никогда не был против вакцинации", но пожертвует карьерой, если для участия в турнирах ему придется делать прививку.
"Мы не авиакомпания, но летаем самолетами", - пошутила над позицией Джоковича авиакомпания Ryanair.
- Напомним, 16 января Новака Джоковича депортировали из Австралии из-за отсутствия прививки от COVID-19.
- 3 февраля испанское издание Marca сообщило, что Джокович решил вакцинироваться после депортации из Австралии, где серб не смог принять участие в турнире Grand Slam.
- 15 февраля сербский теннисист Новак Джокович объяснил, что он не антивакцинатор от коронавируса, но отстаивает свободу и право выбора.
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