Мы не авиакомпания, но летаем самолетами, - Ryanair посмеялась над позицией теннисиста Джоковича относительно вакцинации

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Джокович заявил, что он "никогда не был против вакцинации", но пожертвует карьерой, если для участия в турнирах ему придется делать прививку.



"Мы не авиакомпания, но летаем самолетами", - пошутила над позицией Джоковича авиакомпания Ryanair.

We're not an airline but we do fly planes #Djokovic pic.twitter.com/ynYkvQu10z — Ryanair (@Ryanair)15 февраля 2022 года

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