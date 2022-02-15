Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт Мы не авиакомпания, но летаем самолетами, - Ryanair посмеялась над позицией теннисиста Джоковича относительно вакцинации

Мы не авиакомпания, но летаем самолетами, - Ryanair посмеялась над позицией теннисиста Джоковича относительно вакцинации

15 февраля, 2022 вторник
18:41
Спорт

Ирландская авиакомпания Ryanair остроумно отреагировала на позицию сербского теннисиста Новака Джоковича относительно вакцинации от коронавируса

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Джокович заявил, что он "никогда не был против вакцинации", но пожертвует карьерой, если для участия в турнирах ему придется делать прививку.

"Мы не авиакомпания, но летаем самолетами", - пошутила над позицией Джоковича авиакомпания Ryanair.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Ryanair
Читайте также:
13 февраля, 2022 воскресенье
48 часов прошло, разъяснений от РФ нет. Мы переходим к следующему шагу, - Кулеба
13 февраля, 2022 воскресенье
"Требуем дисквалифицировать!" Как соцсети отреагировали на то, что Украину на "Евровидении-2022" будет представлять Алина Паш
13 февраля, 2022 воскресенье
Олигархи бегут чартерами из Украины. Рабинович говорит, что с 24:00 нардепов не будут выпускать
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.09
    Покупка 28.09
    Продажа 28.53
  • EUR
    Покупка 31.79
    Продажа 32.39
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
15 февраля
20:48
Обновлено
хакер
В Приват24 произошел сбой, также не работают сайты Минобороны, ВСУ и ГСЧС: для восстановления систем проводят технические работы
20:23
Положинский, Тополя и участники группы "Антитела": украинские звезды присоединяются к Силам терробороны
20:02
Инфографика
Олимпиада-2022: Расписание 12-го дня зимних Игр в Пекине
19:56
Эксклюзив
Сергей Фурса
Руководителя САП могут не назначать либо из-за нардепов-"слуг", либо из-за Коломойского, - Фурса
19:52
Эммануель Макрон
Макрон обратился к Путину с призывом не признавать "Л/ДНР"
19:35
Александр Трухин
"Есть некоторые невыполненные вещи, которые нужно сделать": Трухин заявил, что не собирается слагать мандат
19:12
Эксклюзив
"Закрыть небо": в Раде зарегистрировали постановление об обращении к странам Будапештского меморандума, - нардеп Осадчук
19:05
В Турции возжелали "выкрасть" тренера Луческу из "Динамо"
19:04
"Филипп Моррис" в 2021 году сократила отгрузку табачных изделий в Украине на 3,3%
19:02
ТКГ
Украина инициирует срочное заседание ТКГ из-за решения Госдумы о возможном признании Россией "Л/ДНР"
18:57
В Украине тяжелобольным будут бесплатно предоставлять лекарства, которые еще исследуют
18:52
КМДА
В Киеве обновили адреса укрытий и бункеров
18:50
Эксклюзив
Украине нужна нормальная работа Антимонопольного комитета и закон о лоббизме для борьбы с олигархами, - журналист Мокрик
18:47
посольство США
США призвали своих граждан покинуть Молдову из-за военной активности РФ на границе с Украиной
18:45
"Мошенники не могут представлять Украину на Евровидении": "Суспильне" обратится к правоохранителям по поводу поддельных документов Алины Паш
18:45
На снимках со спутников заметна усиленная активность российских войск у границ Украины, - Reuters
18:22
Дмитрий Кулеба
Возможное вторжение РФ: Италия готова помогать Украине, в том числе поддерживая пакет санкций ЕС, - Кулеба
18:20
Луиджи Ди Майо
"Единственный путь - это достижение мира через дипломатию": глава МИД Италии об обострении ситуации вокруг Украины
18:17
"Динамо" разгромило "Кайрат" в контрольном матче на сборах
18:14
ДНР
Глава МИД Литвы назвал "открытой эскалацией" возможное признание Россией "Л/ДНР"
17:58
Йенс Столтенберг
В НАТО не видят признаков деэскалации РФ у границ Украины, но сигналы со стороны Москвы дают повод для "осторожного оптимизма"
17:56
окупанти
Оккупанты из запрещенного оружия обстреляли украинские позиции вблизи Катериновки, Лобачево и Орехово
17:55
"Шахтер" проиграл "Мариуполю" в товарищеском матче в Турции
17:53
еПоддержка: Украинцы почти за два месяца потратили 1 млрд грн на книги
17:43
Я не выступаю против, но отстаиваю свободу, - теннисист Джокович заявил, что готов закончить карьеру, но не вакцинироваться от COVID-19
17:41
Глава МИД Германии Бербок предупредила о вероятности гибридных атак РФ против Украины
17:38
Кравчук Кучма Ющенко
"Сделайте наконец шаги, способные остановить агрессора, докажите, что соглашение - не просто обман": Кравчук, Кучма и Ющенко обратились к странам - подписантам Будапештского меморандума
17:29
Усик неполиткорректно высказался об этническом происхождении Фьюри. Видео
17:23
Олаф Шольц
"Это будет нарушением Минских договоренностей. Процесс остановится": Шольц о возможном признании Россией "Л/ДНР"
17:20
Эксклюзив
grn
Гривня отвоюет утраченные позиции, как только иссякнет тема эскалации вокруг Украины, - член Совета НБУ
17:17
Олаф Шольц
Шольц заявил о необходимости срочной деэскалации вокруг Украины
17:07
На Берлинском кинофестивале состоялась премьера драмы "Клондайк" о событиях войны на Востоке Украины и крушении рейса MH17
16:55
Путин
"Мы должны сделать все для решения проблем Донбасса": Путин прокомментировал возможное признание "Л/ДНР"
16:51
Олимпиада-2022: Как выглядит медальный зачет после 11-го дня Игр в Пекине
16:48
Путин
Путин обвинил Украину в игнорировании возможности мирного процесса по Донбассу и заявил, что силовое сдерживание - прямая угроза нацбезопасности РФ
16:37
Обновлено
Олимпиада-2022: Все медалисты 11-го дня Игр в Пекине. ФОТО
16:30
Смешно даже думать, они просто талантливы: украинская фигуристка бросилась защищать россиянку, которую поймали на допинге
16:30
доллар
Япония предоставит Украине более $100 млн в виде экстренных займов
16:23
Путин
Путин заявил о готовности продолжить транзит газа через Украину после 2024 года и назвал условия
16:22
Александр Ткаченко
В Украине ко Дню единения пройдет телемарафон, - Ткаченко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV