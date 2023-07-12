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"Мы не Amazon": министр обороны Британии отреагировал на критику Зеленского об отсутствии приглашения Украины в НАТО

12 июля, 2023 среда
16:04
Мир

Министр обороны Британии Бен Уоллес прокомментировал возмущение Владимира Зеленского о том, что НАТО не пригласило Украину, и заявил, что его страна не является онлайн-магазином Amazon, поэтому не может передать Украине все необходимое оружие из своих запасов

Об этом пишет The Guardian.

Британский министр обороны считает, что Украине следует больше благодарить Запад за оказанную помощь в войне с Россией.

"Нравится нам это или нет, но люди хотят видеть немного благодарности. Иногда вы просите страны отказаться от собственных запасов оружия. Иногда приходится убеждать законодателей на (Капитолийском, – ред.) холме в Америке", – сказал Уоллес.

На брифинге в Вильнюсе он также рассказал, как в прошлом году приезжал в Украину, чтобы получить список необходимого оружия.

"Знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда ехал 11 часов, чтобы получить список", – заявил министр обороны Британии.

В то же время, министр обороны понимает, что Зеленский, по его словам, обращался к своей публике. Воллес добавил, что окончательное соглашение саммита "хорошее для Украины".

Почему возмущался Зеленский

Во вторник, 11 июля, в столице Литвы Вильнюсе начался двухдневный саммит НАТО. Члены Североатлантического союза обсуждают вызовы, которые стоят перед странами-членами и могут возникнуть в будущем в связи с агрессией России и проблемами терроризма. Эспрессо ведет онлайн-трансляцию важнейших событий мероприятия.

В частности, в первый день саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.

Однако Владимир Зеленский возмутился наличием "условий" для получения Украиной приглашения в НАТО и заявил, что это похоже на "неготовность пригласить нашу страну в Альянс". Президент Украины подчеркнул, что Украина ценит открытость, но, по его словам, прямо сейчас на полях саммита ведется обсуждение формулировок по приглашению в Альянс, в которых Украина не участвует.

В Белом доме также прокомментировали заявление Зеленского. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил , что Украина все еще должна выполнить требования, прежде чем сможет присоединиться к НАТО. Он также заявил, что Украина не сможет вступить в Альянс, пока находится в состоянии войны.

Украина
Владимир Зеленский
Великобритания
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