Об этом пишет The Guardian.

Британский министр обороны считает, что Украине следует больше благодарить Запад за оказанную помощь в войне с Россией.

"Нравится нам это или нет, но люди хотят видеть немного благодарности. Иногда вы просите страны отказаться от собственных запасов оружия. Иногда приходится убеждать законодателей на (Капитолийском, – ред.) холме в Америке", – сказал Уоллес.

На брифинге в Вильнюсе он также рассказал, как в прошлом году приезжал в Украину, чтобы получить список необходимого оружия.

"Знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда ехал 11 часов, чтобы получить список", – заявил министр обороны Британии.

В то же время, министр обороны понимает, что Зеленский, по его словам, обращался к своей публике. Воллес добавил, что окончательное соглашение саммита "хорошее для Украины".

Почему возмущался Зеленский

Во вторник, 11 июля, в столице Литвы Вильнюсе начался двухдневный саммит НАТО. Члены Североатлантического союза обсуждают вызовы, которые стоят перед странами-членами и могут возникнуть в будущем в связи с агрессией России и проблемами терроризма. Эспрессо ведет онлайн-трансляцию важнейших событий мероприятия.

В частности, в первый день саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.

Однако Владимир Зеленский возмутился наличием "условий" для получения Украиной приглашения в НАТО и заявил, что это похоже на "неготовность пригласить нашу страну в Альянс". Президент Украины подчеркнул, что Украина ценит открытость, но, по его словам, прямо сейчас на полях саммита ведется обсуждение формулировок по приглашению в Альянс, в которых Украина не участвует.

В Белом доме также прокомментировали заявление Зеленского. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил , что Украина все еще должна выполнить требования, прежде чем сможет присоединиться к НАТО. Он также заявил, что Украина не сможет вступить в Альянс, пока находится в состоянии войны.