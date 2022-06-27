Мы найдем не только тех, кто производил выстрелы, но и лиц, отдавших приказ уничтожать мирных украинцев. СБУ начала расследование ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге
СБУ безотлагательно начала расследование очередного военного преступления оккупантов - ракетных обстрелов гражданских объектов в Кременчуге
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В СБУ заявили, что производство открыто по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
"На месте уже работают следователи, в частности, в Кременчуг командирована команда специалистов из Главного следственного управления СБУ. Мы сделаем все, чтобы установить не только тех, кто производил выстрелы, но и лиц, отдавших соответствующий приказ уничтожать мирных украинцев. Ведь никаких военных или других оборонных объектов на месте попадания ракет не было в принципе", - говорится в сообщении.
Все причастные к этому вопиющему военному преступлению должны понести самое суровое наказание! - подытожили в СБУ.
- Россия будет привлечена к ответственности за ее зверства в Украине, в частности, за ракетный удар по Кременчугу 27 июня, — заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.
- 27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области, есть погибшие. По состоянию на 20.00 27 июня, по сообщению Полтавской ОВА, погибли 10 человек.
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