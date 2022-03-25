Мы найдем каждого русского военного. Не думайте, что ваши фамилии нам не известны, - Верещук

Об этом Верещук сообщила в брифинге.



По словам министерши, россияне будут нести ответственность в Гааге.



"Хочу сейчас публично подчеркнуть, что мы найдем каждого российского военного, которые прибегают к преступлениям и привлечем к строжайшей ответственности в Гаагском и других судах. Поэтому, чтобы все российские военные, слышащие мое обращение, знали, что никому не дадим избежать наказания. Вы будете отвечать за совершенные преступления по всем строгим законам отечественного и международного законодательства. Не думайте, что ваши фамилии нам не известны", - подчеркнула Ирина Верещук.



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