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Главная война с Россией "Мы найдем их, где бы они ни находились". Заявление командира полка "Азов" Надточия о виновниках трагедии в Оленовке

"Мы найдем их, где бы они ни находились". Заявление командира полка "Азов" Надточия о виновниках трагедии в Оленовке

30 июля, 2022 суббота
19:46
война с Россией

Полк "Азов" расценивает удар по Оленовке как акт публичной казни, который Россия совершила от безнаказанности

Об этом сообщил в официальном обращении и.о. командир полка "Азов" майор Никита Раз-Два Надточий.

"Мы расцениваем удар по Оленовке как акт публичной казни. Россия совершила его от безнаказанности. Они привыкли, что их никто не привлекает к ответственности, даже за открытое нарушение законов, обычаев и правил ведения войны", - отмечает он.

Полк "Азов" выясняет имена исполнителей приказа и имеет предварительную информацию, которую не следует разглашать.

"Мы уже выясняем имена исполнителей и организаторов казни наших пленных, у нас есть предварительная информация, но пока не готовы ее озвучивать. Мы найдем их, где бы они ни находились: на оккупированных территориях Украины, в России или в третьих странах", - сказал майор.

Также и.о. командира заявил, что Путин лично несет ответственность за преступление и что "в доме повешенного о веревке не говорят".

После этого Надточий перешел на русский язык и сказал, что "варварская недоимперия будет разрушена", а "все" причастные к трагедии в Оленовке "казнены".

"Вас казнят вместе со своими шакалами и посольствами: все как вы любите – со всеми справками и печатями по решению Международного трибунала. Варварская недоимперия будет разрушена", - сказал Никита Надточий.

29 июля Главное управление разведки МО Украины сообщило, что убийство украинских защитников в Оленовке – это сознательный акт терроризма, главной целью которого было скрыть факты тотального хищения средств, выделенных на содержание военнопленных.

Напомним, 29 июля россияне прицельно обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных. Погибли около 40 человек, еще 130 – ранены

Криминал
геноцид
терроризм
Оленевка
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