Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении.

По словам президента, Украина сделала все возможное, чтобы получить статус "кандидата в ЕС".

"Днем был специальный саммит с лидерами Западных Балкан – в Киев приезжали премьер-министры Черногории и Албании, а по видеосвязи был Премьер-министр Северной Македонии. Украина получила важное решение о поддержке и этими государствами статуса кандидата в члены ЕС. Фактически сегодня мы уже настолько приблизились к получению этого статуса, как нельзя было и мечтать еще даже несколько лет назад Украина сделала все, что только можно было, чтобы получить кандидатство. И сегодня в обращении к парламенту Чехии я подчеркнул , что ответ о кандидатстве – это будет ответ ЕС не только Украине, но и самому себе – своему будущему, будущему ЕС", - говорится в обращении президента Украины.

Владимир Зеленский также отметил, что РФ продолжает газовое давление на Европу.

"Конечно, российское государство не было бы собой, если бы просто спокойно наблюдало за нашими внешнеполитическими успехами. Снова усиливают газовое давление на Европу. Снова усиливают обстрелы украинских позиций и мирных городов. Сегодня били по Николаеву, сегодня били по общинам Днепропетровской области, сегодня били на Харьковщине. Российские пропагандисты стали активнее вбрасывать фейки, чтобы спровоцировать уныние в Украине. Но не верю, что хотя бы какой-нибудь из этих фейков способен сработать", - сказал президент Владимир Зеленский.

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Стефанишин заявила , что три страны не готовы поддержать статус кандидата в члены ЕС для Украины.

Правительство Нидерландов определится о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз после заключения Еврокомиссии. Дания примет решение о предоставлении Украине статуса кандидата в Евросоюзе после получения заключения Еврокомиссии. Австрия ожидает заключения Еврокомиссии , чтобы определиться с позицией о статусе страны-кандидата в ЕС для Украины.

14 июня президент Владимир Зеленский призвал Данию поддержать предоставление Украине статуса кандидата в членство в ЕС.

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