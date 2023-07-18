"Мы настаиваем": Кулеба призвал всех членов МКС выполнить условие ареста Путина
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба настаивает, чтобы все 123 государства-члена Международного уголовного суда выполнить условие ареста российского диктатора Владимира Путина
Об этом сообщает МИД Украины .
"Мы настаиваем, что все 123 государства-члена Международного уголовного суда, ратифицировавшие Римский устав, должны неукоснительно выполнять требование МКС по аресту Путина и Марии Львово-Беловой", - заявил Кулеба в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке во время министерского круглого стола, посвященного стратегической роли МКС на следующее десятилетие.
Глава МИД Украины назвал переломным моментом решение МКС выдать ордера на арест Владимира Путина и уполномоченной РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за депортацию более 19 тысяч украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию.
Дмитрий Кулеба подчеркнул, что первоочередной задачей Украины является создание трибунала, который позволит провести расследование и привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство РФ.
"Создание спецтрибунала никак не повредит, а наоборот, дополнит важные усилия МКС по достижению справедливости", - отметил Кулеба.
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина.
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