Об этом сообщает МИД Украины .

"Мы настаиваем, что все 123 государства-члена Международного уголовного суда, ратифицировавшие Римский устав, должны неукоснительно выполнять требование МКС по аресту Путина и Марии Львово-Беловой", - заявил Кулеба в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке во время министерского круглого стола, посвященного стратегической роли МКС на следующее десятилетие.

Глава МИД Украины назвал переломным моментом решение МКС выдать ордера на арест Владимира Путина и уполномоченной РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за депортацию более 19 тысяч украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что первоочередной задачей Украины является создание трибунала, который позволит провести расследование и привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство РФ.

"Создание спецтрибунала никак не повредит, а наоборот, дополнит важные усилия МКС по достижению справедливости", - отметил Кулеба.