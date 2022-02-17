Мы наложим серьезные экономические санкции на Россию, если она вторгнется в Украину, - МИД Британии

Об этом шла речь на совместной конференции глав МИД Украины Дмитрия Кулебы и Великобритании Лиз Трасс.



Она отметила, что Россия должна задуматься еще раз о своих действиях, несмотря на ее заявления, сейчас нет признаков того, что российские войска отводятся от границы.



"На прошлой неделе я говорила с Лавровым в Москве и донесла ему мощный месседж, что Россия должна уважать украинский суверенитет и прибегнуть к серьезному содержательному диалогу. Если они не выберут этот путь, я четко заявила о том, что Россия заплатит", - сказала Трасс.



Кроме того, она заявила о готовности вместе с союзниками наложить на РФ серьезные санкции.



"Будут наложены серьезные экономические санкции и скоординированы с нашими партнерами. США также сказали, что "Северный поток" не будет завершен и перед РФ окажется угроза того, что с нее будет взыскана серьезная цена, которую понесет российский народ. Россия подтвердит свой международный статус государства-изгнанника, и я призвала Кремль обратиться к дипломатическому пути разрешения конфликта", - уточнила глава МИД Британии.



Она заверила, что мир готов поддержать выбор украинского народа.



"Украинский народ четко сказал, какого именно будущего он хочет. Он выбрал путь свободы, и свободный мир готов поддержать ваш выбор. Вместе мы можем развернуть эту волну агрессии против России и обеспечить безопасное будущее для всей Европы", - добавила Трасс.

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