Мы находимся в эпицентре пандемии коронавируса, - ВОЗ
COVID-19 до сих пор не под контролем, хотя многие люди в мире ошибочно считают, что пандемия почти закончилась
Об этом заявила эксперт ВОЗ по борьбе с COVID-19 Мария Ван Керхове, сообщает РБК-Украина .
По ее словам, на прошлой неделе во всем мире было зарегистрировано 3,1 миллиона новых случаев заражения и 54 000 смертей от коронавируса, хотя реальные цифры могут быть больше. Это означает, что до сих пор в мире нет контроля над вирусом.
"Мы полностью находимся в эпицентре этой пандемии. Но где-то посередине, мы пока не знаем, потому что, откровенно говоря, мы не используем инструменты, которые у нас есть сейчас, чтобы приблизиться к концу", - отметила она.
Эксперт говорит, что в некоторых городах в разных странах отделения интенсивной терапии и больницы переполнены.
"Люди умирают, а на улицах люди ведут себя так, будто (эпидемия) полностью закончилась", - сказала Керхове.
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