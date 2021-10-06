Мы находимся в эпицентре пандемии коронавируса, - ВОЗ

Об этом заявила эксперт ВОЗ по борьбе с COVID-19 Мария Ван Керхове, сообщает РБК-Украина .

По ее словам, на прошлой неделе во всем мире было зарегистрировано 3,1 миллиона новых случаев заражения и 54 000 смертей от коронавируса, хотя реальные цифры могут быть больше. Это означает, что до сих пор в мире нет контроля над вирусом.

"Мы полностью находимся в эпицентре этой пандемии. Но где-то посередине, мы пока не знаем, потому что, откровенно говоря, мы не используем инструменты, которые у нас есть сейчас, чтобы приблизиться к концу", - отметила она.

Эксперт говорит, что в некоторых городах в разных странах отделения интенсивной терапии и больницы переполнены.

"Люди умирают, а на улицах люди ведут себя так, будто (эпидемия) полностью закончилась", - сказала Керхове.