"Мы наблюдаем стагнацию работы антикоррупционных органов", - журналист-расследователь Юрий Николов

Об этом известный журналист-расследователь рассказал в большом интервью Еспресо .

"В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) стало гораздо меньше открываться производств... В первые годы после создания Бюро открыли столько дел, что они до сих пор расследуются в судах. А сейчас... Арестовали одного экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева, а ни один другой судья этого суда не пострадал. Хотя Князев вроде создавал преступную группировку с коллегами. То есть я вижу гораздо меньше дел. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) также в основном ведет старые дела. Тот же Коломойский — это старое дело", — сказал Юрий Николов.

Он также добавил, что украинское законодательство создано таким образом, что в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) дело в среднем рассматривается три года: "Даже при всем желании. Дело депутата Рады прошлых созывов Николая Мартыненко слушается уже бог его знает сколько лет и все еще далеко. до завершения".

Юрий Николов добавил, что другие правоохранительные органы не сильно сражаются с коррупцией.

"Мне кажется, мы сейчас наблюдаем определенную стагнацию в работе антикоррупционных и силовых органов. Мы не можем посмотреть статистику, лучше они или хуже работают. Потому что официальная статистика нам ни о чем не говорит. Но для себя я поставил критерий. Вот тот силовой орган, который первым арестует представителей Офиса президента, я смогу назвать эффективным, потому что за всю историю существования НАБУ, Государственного бюро расследований (ДБР), Нацполиции, Службы безопасности Украины (СБУ), Бюро экономической безопасности (БЭБ) ни один действующий представитель офиса или администрации президента не пострадал ", - подытожил Юрий Николов.

Кстати, 16 октября главу Одесского теруправления НАБУ Владимира Деулина отстранили от исполнения обязанностей на время служебного расследования. Причина в том, что господин Деулин посетил университет "Одесская юридическая академия" и получил награду от его президента эксрегионала и пророссийского политика Сергея Кивалова, фигурирующего по уголовным делам о подкупе судей, ведущих НАБУ.