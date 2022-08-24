Видео президент Франции опубликовал в своем твиттере .

"За 31 год ваша нация изменилась, стала сильнее. В вашем единстве вы почерпнули вашу силу. Именно поэтому этот день 24 августа должен быть днем праздника, радости и гордости. Это - день гордости, но вместо легитимных празднований сегодня мы думаем о погибших и бойцах, о смелости и стойкости вашего народа", - сказал Эмманюэль Макрон.

Также президент Франции отметил, что Россия недооценила смелость и мужество укаинского народа, когда шесть месяцев назад решила совершить полномасштабное вторжение. Он подчеркнул, что Украина может рассчитывать на поддержку Франции и других народов во время военных действий и будущего восстановления. По его словам, через несколько дней из Марселя в Украину приедет гуманитарная помощь.

"Защищать суверенитет и независимость Украины означает защищать стабильность нашего мира", – подчеркнул Макрон.

В заключение Макрон сказал, что украинцы могут гордиться собой и своей страной, которую они выстроили за 31 год.

"Именно поэтому сегодня, шесть месяцев подряд после начала этой войны, этой агрессии России против Украины, вы можете в этот 31-й день рождения гордиться за этот 31 год современной жизни вашей страны с собственными границами и ее невероятный отпор, продолжающийся шесть месяцев . Мы поддерживаем Украину. Мы на вашей стороне. Так будет и в дальнейшем".

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