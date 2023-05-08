Мы можем только отбиваться и держать линию обороны, боекомплекта не хватает, - боец "Легиона Свободы" Андрийко
Боец "Легиона Свобода" Руслан Андрийко рассказал, что сейчас ВСУ испытывают весомую нехватку боекомплектов, из-за чего Силы обороны не имеют возможности проводить наступательные действия и могут только защищаться
Об этом офицер ВСУ рассказал в эфире Эспрессо.
Андрийко, работающий на направлении Лиман - Кременная, отметил, что враг имеет существенные запасы боекомплектов, поэтому может вести постоянный обстрел линии фронта. В свою очередь, ВСУ пока могут только держать оборону.
"К сожалению, боекомплекта не хватает. По сравнению с россиянами, которые имеют колоссальные запасы, и могут выстреливать сколько хотят, мы можем только отбиваться и держать линии обороны. Для проведения наступательных действий боекомплекта недостаточно. Эту проблему надо решить, затраты БК колоссальные, мы понимаем, какая огромная линия обороны по всей линии ведется постоянный артиллерийский огонь, в том числе и с нашей стороны", - отметил он.
Офицер также подчеркнул, что количество боекомплектов напрямую связано с количеством потерь.
"Боекомплекты это в первую очередь жизнь наших воинов. Будут боекомплекты - будут меньшие потери среди наших военных", - подчеркнул Андрийко.
- Совет Европейского Союза в пятницу, 5 мая, принял решение выделить 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках Европейского фонда мира.
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