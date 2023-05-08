Об этом офицер ВСУ рассказал в эфире Эспрессо.

Андрийко, работающий на направлении Лиман - Кременная, отметил, что враг имеет существенные запасы боекомплектов, поэтому может вести постоянный обстрел линии фронта. В свою очередь, ВСУ пока могут только держать оборону.

"К сожалению, боекомплекта не хватает. По сравнению с россиянами, которые имеют колоссальные запасы, и могут выстреливать сколько хотят, мы можем только отбиваться и держать линии обороны. Для проведения наступательных действий боекомплекта недостаточно. Эту проблему надо решить, затраты БК колоссальные, мы понимаем, какая огромная линия обороны по всей линии ведется постоянный артиллерийский огонь, в том числе и с нашей стороны", - отметил он.

Офицер также подчеркнул, что количество боекомплектов напрямую связано с количеством потерь.

"Боекомплекты это в первую очередь жизнь наших воинов. Будут боекомплекты - будут меньшие потери среди наших военных", - подчеркнул Андрийко.