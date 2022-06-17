Мы можем справиться, - Шольц о заседании лидеров ЕС по предоставлению Украине статуса кандидата
Канцлер Германии Олаф Шольц оптимистично настроен относительно способности 27 стран ЕС согласовать позицию по предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз
Об этом Шольц сказал в пятницу в интервью DPA , сообщает ЕП .
"Европа действовала в единстве после российской агрессии, и мы будем это делать и дальше, поэтому я уверен, что мы найдем способ принять общее решение", – сказал он.
"Мы должны признать, что это единогласное голосование 27 стран-членов, и нам придется найти общий подход, но я вполне оптимистичен, что мы сможем справиться", – добавил Олаф Шольц.
23-24 июня состоится саммит лидеров ЕС, который должен принять решение: предоставлять Украине статус кандидата на вступление в ЕС или нет.
- Европейская комиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что на пути к членству в ЕС Украине необходимо предпринять определенные шаги в сфере верховенства права и антикоррупции.
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