Мы можем справиться, - Шольц о заседании лидеров ЕС по предоставлению Украине статуса кандидата

Об этом Шольц сказал в пятницу в интервью DPA , сообщает ЕП .

"Европа действовала в единстве после российской агрессии, и мы будем это делать и дальше, поэтому я уверен, что мы найдем способ принять общее решение", – сказал он.

"Мы должны признать, что это единогласное голосование 27 стран-членов, и нам придется найти общий подход, но я вполне оптимистичен, что мы сможем справиться", – добавил Олаф Шольц.

23-24 июня состоится саммит лидеров ЕС, который должен принять решение: предоставлять Украине статус кандидата на вступление в ЕС или нет.

Европейская комиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что на пути к членству в ЕС Украине необходимо предпринять определенные шаги в сфере верховенства права и антикоррупции.