Мы можем победить в войне и россияне вынуждены будут смириться с тем, что мы не их жертва, - Портников
Журналист Виталий Портников убежден, что мы вступаем в период долгих, кровавых, жестоких войн на постсоветском пространстве
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Мы можем победить в войне и россияне вынуждены будут смириться с тем, что мы не их жертва, но они найдут себе другую. Они сейчас не нападают на Финляндию или Польшу. Когда Финляндия решила вступить в НАТО - это никак не повлияло на отношения с РФ. Мы сможем больше не бояться российского наступления и российского нападения", - заметил Портников.
По словам журналиста, если Украина сейчас отобьется от российского нашествия, мы сможем играть такую же роль, какую Финляндия сейчас.
"Это не значит, что не будет других стран. Миллионы людей будут бежать из разных стран, которым повезло меньше. Когда РФ нападет на другие страны, мы должны относиться к тем людям так, как относится к нам сейчас Финляндия или Польша. Мы должны готовиться к тому, что нам придется помогать. Нам придется присылать оружие, принимать беженцев. Мы не сможем быть безразличными к их будущему. Если бы мы делали правильные выводы по поводу агрессивных действий РФ раньше, мы бы подготовились гораздо лучше к войне", - подчеркнул Портников.
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