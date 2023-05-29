Мы можем ожидать, что наши активные наступательные действия начнутся до 10 июня, - военный аналитик Гетьман
Алексей Гетьман, ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ отметил, что в первой декаде июня украинские силы будут готовы начинать выжимать врага с наших территорий
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Украинские войска все время, когда готовились к наступлению, проводили боевое обучение и согласование, отрабатывали действия совместных подразделений, батальонов, бригад. Наши войска готовы. В целом нужен месяц на подготовку, начиная со времени объявления наступления, потому что необходимо провести определенные подготовительные этапы. На подготовку для наступления по суше, которую мы так ожидаем, осталось где-то по всем расчетам примерно около недели. Можем говорить, что скорее всего наши активные наступательные действия начнутся до 10 июня. Сегодня или завтра наступление не начнется", - сказал майор запаса НГУ .
Алексей Гетьман подытожил, что в первой декаде июня украинские силы будут готовы начинать выжимать врага с наших территорий.
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