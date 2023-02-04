Мы можем оказаться в ситуации, когда КСУ будет полностью зависим от Банковой, – нардеп Геращенко
Сейчас большая опасность - в Конституционный суд делегируют представителей одной политсилы из парламента, в судебном корпусе говорят, что может быть давление на формирование этой части суда, президент назначает от себя
Об этом в эфире Еспресо заявила народная депутат от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко.
"Членство в ЕС - это добровольное делегирование части суверенитета. Там есть надорганы - Европарламент, Еврокомиссия, формирующая политику ЕС. Важно отдавать себе отчет, что мы никому не отдаем часть нашего суверенитета. Мы наоборот демонстрируем готовность учитывать европейские правила при формировании наших независимых судов". – подчеркнула она.
По словам Геращенко, очень важно, чтобы у судов была безупречная репутация.
"Сейчас есть большая опасность - в КСУ делегируют представителей одной политсилы из парламента, в судебном корпусе говорят, что может быть давление или внесудебное влияние на формирование этой части суда, президент назначает от себя. Мы можем оказаться в ситуации, когда у нас будет абсолютно зависимый от Банковой Конституционный суд. Это будет катастрофа для государства - авторитаризма нужно бояться больше, чем международных экспертов при формировании КСУ. Сегодня уже не только международные партнеры непублично посылают сигналы о недопустимости автократии, общество об этом говорит. Стоит услышать это", - подытожила нардеп.
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Венецианская комиссия отказалась от назначения членов в Совещательную группу экспертов, которая должна участвовать в отборе судей КСУ, пока не будут выполнены ее рекомендации по исправлению соответствующего закона.
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