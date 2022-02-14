"Мы можем изменить мнение Москвы?": Данилов заявил, что Украина будет реагировать на действия Кремля по поводу возможного признания "Л/ДНР"
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал возможное признание РФ "Л/ДНР" отдельными государствами
Об этом он заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Мы не понимаем, как в ХХІ веке, 22 года другая страна говорит, что "мы вас будем убивать". Скажите, пожалуйста, что это такое, как это называется? Геноцид, терроризм, как это назвать? Сейчас когда весь цивилизованный мир объединился, дает нам помощь", – сказал Данилов.
Он прокомментировал возможное признание Россией "Л/ДНР" отдельными государствами.
"А то, что они собираются признавать, такая страна. Мы можем сейчас с Вами в Москве изменить мнение этих людей? Они захватили Крым, развернули войну на территории Донецкой и Луганской областей, вы помните, как они голосовали за (признание, - ред.) части территорий Грузии, за происходящее в Приднестровье. Это их задача. Когда происходят те или иные события, мы должны на них реагировать. Когда будут действия, тогда будет реакция", - подытожил секретарь СНБО.
- Напомним, 19 января Коммунистическая партия внесла в российскую Госдуму проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики". Российские СМИ сообщают, что его могут рассмотреть 15 февраля.
- Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в парламенте готовят постановление о территориальной целостности Украины в ответ на возможное признание РФ террористических организаций "Л/ДНР" отдельными государствами.
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