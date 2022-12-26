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Главная война с Россией Мы можем доставать не только до Энгельса, но и до Москвы, - генерал Маломуж
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Мы можем доставать не только до Энгельса, но и до Москвы, - генерал Маломуж

26 декабря, 2022 понедельник
11:40
война с Россией

Генерал армии Украины, председатель Службы внешней разведки Украины 2005-2010 гг. Николай Маломуж отметил, что теперь действия врага не будут безнаказанными, ОПК Украины наращивает ресурс по БПЛА и дальнобойным ракетным комплексам

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На сегодняшний день наш оборонно-промышленный комплекс уже установил линейки по производству дальнобойных ракетных комплексов, которые бьют до 1000 км, и самое главное, это БПЛА (беспилотный летательный аппарат – ред.), которые действительно сегодня летят и на 600 км, и на 800 км, и на 1 200 км. Мы можем доставать не только до Энгельса, но и до Москвы и дальше. Поэтому ОПК Украины продолжает наращиваться этот ресурс", - подчеркнул генерал армии Украины.

Николай Маломуж объяснил, что сегодня определяются стратегические объекты противника, а именно базы бомбардировщиков, где стоят "калибры", также другие центры с системами пуска, которые нацелены на наше государство, мирное население и энергоструктуру Украины, потому что это акт терроризма и геноцида. соответственно, эти объекты врага для нас являются законными целями.

"Были отдельные факты, которые мы показали по аэродромам в Крыму и другим объектам на территории РФ. Теперь действия врага не будут безнаказанными, а будут вычисляться центры запусков, определяться их координаты и на упреждение наноситься удары. Такая же ситуация будет с запусками самолетов МиГ-31 или размещением "искандеров" в Беларуси, которые нацелены на Украину, и Лукашенко об этом знает, что однозначно будут наноситься нами удары. Понятно, что по Кремлю ударов пока не будет. Однако, когда начнется наступательная операция стратегического уровня и режим в РФ будет шататься, а объекты в Кремле будут нести угрозу нашему государству, тогда может быть принято соответствующее решение относительно таких ударов, но это уже будет в самый решающий момент, когда будет падать или сдаваться кремлевский режим, тогда может и возникнуть вопрос конкретно по Москве", - заметил Маломуж.

  • 5 декабря подверглись ударам  военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области.
  • Трое российских военнослужащих, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо получили ранения.
  • По неподтвержденным данным на одном из аэродромов в результате взрыва были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95МС, а на другом – взорвалась цистерна с горючим.
  • Вечером в минобороны РФ признали, что два аэродрома подверглись ударам.
  • 26 декабря в российском Энгельсе раздавались взрывы: сообщили о трех погибших

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