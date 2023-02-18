"Мы можем делать свои ударные беспилотники", - Мария Берлинская

Об этом Мария Берлинская рассказала в программе "Война и волонтеры" журналистки "Еспресо".

"Я работала на фронте и в промежутках приезжала в Киев. Пыталась поднимать вопросы отрасли и обращать внимание на то, что для нас беспилотные технологии, роботизация - ключевой элемент победы, - отмечает Мария Берлинская. - Во время полномасштабной войны это становится все более очевидным людям, которые принимают в Украине решения. Войны будущего все будут роботизироваными. Существенно дешевле сделать ударный разведывательный дрон, чем посылать живых людей. Это значительно дешевле, чем запускать танки и самолеты. Ударным дроном, который стоит 20, 30, 40 тысяч долларов можно уничтожать склады с боеприпасами, на которых хранятся боеприпасы на десятки, если не сотни миллионов долларов. Украина сейчас выпрашивает оружие по всему миру. Мы от всего зависимы".

Мария Берлинская убеждена, что в Украине можно производить ударные беспилотники.

"Да, мы зависимы от комплектующих, но их можно доставать по всему миру. В этом особой проблемы нет, есть определенные нюансы, но они решаются, - говорит Мария Берлинская. - Те же "шахеды" сделаны из несложных комплектующих. В то же время внутри страны блокируются эти процессы. Все, что нужно сделать, – снять контроль над импортом. Государство должно сказать: мы, к сожалению, за 30 лет не выработали своего, мы не построили заводы, не наладили производство чипов, сложной электроники, оптики, антенн. Поэтому мы со всего мира просим волонтеров, крупные организации, доноров затягивать все, что возможно. Так должна стратегически работать эта отрасль. Мы собираем со всего мира все, что нужно, и здесь строим ударные разведывательные комплексы".