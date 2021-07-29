"Мы могли бы шантажировать весь мир": Арахамия заявил, что Украине "давали бы деньги на обслуживание" при сохранении ядерного оружия

Об этом он заявил в эфире одного из каналов, передает УП .

"У Кравчука, мне кажется, роковая ошибка - избавиться от ядерного оружия после подписания ничего не значащего меморандума (Будапештского). В принципе, мы сегодня все наследуем эту большую ошибку. Если бы мы были ядерной державой, с нами бы все говорили бы по-другому, договаривались бы по-другому ", - сказал Арахамия.

Нардеп в свою очередь добавил, что не знает обстоятельств подписания соглашения - и сейчас "легко рассуждать".

"Мне кажется, нужно было проявить настойчивость и хотя бы другие документы (подписывать - ред.). Даже если бы не могли обслуживать, мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал", - сказал Арахамия.



По его мнению, Украина благодаря ядерному оружию могла бы ставить свои условия в мире.

"Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах", - считает нардеп.