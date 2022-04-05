"Мы мечтаем вернуться домой и не слышно воздушных тревог". История украинской беженки в Бельгии
Иванна Повченюк была на четвертом месяце беременности, когда вместе с двумя детьми решила выехать из Украины из-за войны
Об этом пишет ReliefWeb.
Иванна покинула дом в Ивано-Франковске и решила двигаться к своему мужу и отцу ее детей, который живет и работает в Антверпене Бельгии.
"Страшно, когда рушатся твои мечты и планы. Когда умирают твои родные и друзья, а ты ничего не можешь сделать. Когда через несколько минут нужно взять все необходимое и убегать в неизвестность", - говорит Иванна.
Семья уехала в соседний город Яремче, где они сели в автобус, который за шесть часов довез их до польской границы. Оттуда она и дети, 12-летняя Снежана и 8-летний Артур, уходили четыре часа, пока не дошли до пункта пропуска. Постояв еще пять часов в очереди на морозе, пересекли границу.
"Я расплакалась, потому что люди такие добрые. Я не встречала никого такого, кто бы помогал чем можно – едой, памперсами. Я была глубоко тронута", - рассказала женщина.
Спустя еще 16 часов они доехали до Антверпена. Через неделю Иванна потеряла ребенка.
"Стресс, опыт, тяжелая дорога, я думаю, повлекли за собой потерю",- сказала она.
Дом семьи в Ивано-Франковске стал временным убежищем для семьи из Запорожья.
Хотя Снежана и Артур сейчас учатся в школе, а Иванна нашла работу уборщицей в их приемном городе в 1700 километрах от дома, они надеются, что их пребывание в Бельгии не будет постоянным.
"Если будет мир, мы вернемся. Там у нас семья, друзья и школа. Нас все ждут. Мы мечтаем вернуться домой, не слышно воздушных тревог, спокойно уснуть и жить спокойной жизнью", - добавила женщина.
- В Будапеште на марше украинские матери создали братскую детскую могилу из кукол. Так украинские матери хотят привлечь внимание венгров к ужасным детским трагедиям у нас в стране, которые повлекли за собой российские военные.
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