"Мы мечтаем вернуться домой и не слышно воздушных тревог". История украинской беженки в Бельгии

Об этом пишет ReliefWeb.



Иванна покинула дом в Ивано-Франковске и решила двигаться к своему мужу и отцу ее детей, который живет и работает в Антверпене Бельгии.



"Страшно, когда рушатся твои мечты и планы. Когда умирают твои родные и друзья, а ты ничего не можешь сделать. Когда через несколько минут нужно взять все необходимое и убегать в неизвестность", - говорит Иванна.



Семья уехала в соседний город Яремче, где они сели в автобус, который за шесть часов довез их до польской границы. Оттуда она и дети, 12-летняя Снежана и 8-летний Артур, уходили четыре часа, пока не дошли до пункта пропуска. Постояв еще пять часов в очереди на морозе, пересекли границу.



"Я расплакалась, потому что люди такие добрые. Я не встречала никого такого, кто бы помогал чем можно – едой, памперсами. Я была глубоко тронута", - рассказала женщина.



Спустя еще 16 часов они доехали до Антверпена. Через неделю Иванна потеряла ребенка.



"Стресс, опыт, тяжелая дорога, я думаю, повлекли за собой потерю",- сказала она.



Дом семьи в Ивано-Франковске стал временным убежищем для семьи из Запорожья.



Хотя Снежана и Артур сейчас учатся в школе, а Иванна нашла работу уборщицей в их приемном городе в 1700 километрах от дома, они надеются, что их пребывание в Бельгии не будет постоянным.



"Если будет мир, мы вернемся. Там у нас семья, друзья и школа. Нас все ждут. Мы мечтаем вернуться домой, не слышно воздушных тревог, спокойно уснуть и жить спокойной жизнью", - добавила женщина.

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