"Мы любим свою работу!" - главный редактор Эспрессо Анастасия Равва презентовала украинскую журналистику на конференции Media Makers Meet 2022
Главный редактор телеканала "Эспрессо" Анастасия Равва рассказала европейским коллегам о деятельности украинских медиа во время широкомасштабного российского вторжения в рамках международной конференции Media Makers Meet, которая проходила 19-20 октября в Берлине
Во время откровенного разговора участники обсудили вопросы независимой журналистики во время войны. Европейские коллеги интересовались реалиями, в которых работают их украинские коллеги. Деятельность украинских журналистов вызывает восхищение, ведь они не только не прекратили работу, но и развивают свою деятельность.
Участники встречи задавали много вопросов о состоянии журналистики, интересующих медийщиков, никогда не живших в условиях войны. Каково ваше отношение к войне сейчас и учитывая следующие 12 месяцев? Как функционирует медиа-бизнес в Украине? О кибератаках и цезуре, о российской пропаганде и поддержке журналистов во время войны.
"Мы любим свою работу! И планируем в дальнейшем выполнять ее как можно качественнее, несмотря на то, что от вражеских атак погибло более 40 украинских журналистов", - заявила главный редактор телеканала "Эспрессо" Анастасия Равва.
"Наше уважение всей команде Эспрессо. Не сдавайтесь, вы нужны как никогда", - резюмировал разговор модератор Штефан Шерцер.
Media Makers Meet (Mx3 Berlin) — ежегодное событие, ориентированное на общеевропейскую аудиторию B2B и специализированных медиа, докладчиками которой преимущественно являются медийщики Европы и США.
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