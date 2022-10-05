"Мы купили БМП": Ким обнародовал видео сдачи в плен россиян
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким обнародовал видео, на котором российские военные приезжают на боевой машине пехоты и сдаются в плен украинским воинам
Видео также опубликовано в телеграмм-канале "Николаевский Ванёк".
"Мы купили БМП", – прокомментировал это видео Виталий Ким, пообещав предоставить подробности завтра.
На видео видно, как в поле приезжает боевая машина пехоты с белым флагом. Экипаж машины, а это трое мужчин, сдается в плен.
- Недавно глава Николаевской ОВА показал российский бронеавтомобиль "тигр", выкупленный у кафиров с помощью телеграмм-канала "Николаевский Ванёк".
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