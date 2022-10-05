"Мы купили БМП": Ким обнародовал видео сдачи в плен россиян

Видео также опубликовано в телеграмм-канале "Николаевский Ванёк".

"Мы купили БМП", – прокомментировал это видео Виталий Ким, пообещав предоставить подробности завтра.

На видео видно, как в поле приезжает боевая машина пехоты с белым флагом. Экипаж машины, а это трое мужчин, сдается в плен.

Недавно глава Николаевской ОВА показал российский бронеавтомобиль "тигр", выкупленный у кафиров с помощью телеграмм-канала "Николаевский Ванёк".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb