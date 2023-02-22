Мы круче поколения предков
Мы переоткрыли Украину для Европы, что не удавалось сделать буквально восемьсот лет
На Би-би-си вышла программа о российской экспансии на протяжении истории. Причем история России там начинается с 1340-х, от Московского княжества как вассала Золотой Орды.
Это прям монументальный сдвиг в западном восприятии. До этого всегда начинали с Киевской Руси. Уже нет.
Читайте также: Так ли трудно было поверить в то, что мы?
Мы живем в уникальное время, когда мы забираем в России образ и бренд средневекового Киева. Когда мы – внезапно, но очень наглядно – доказали истинность нашего видения развития Восточной Европы
Читайте также: Раша и "медведь"
Мы живем в уникальное время, когда мы забираем в России образ и бренд средневекового Киева. Когда мы внезапно, но очень наглядно доказали истинность нашего видения развития Восточной Европы. Что мы и есть та же Киевская Русь, живая и очень возмущенная.
По-моему, это наше главное достижение. Мы переоткрыли Украину для Европы, которую не удавалось сделать буквально восемьсот лет. Мы не просто доказали собственную субъектность, но и протянули ее на тысячу лет назад. Доказали, что мы европейский народ не просто здесь и сейчас, и не с 1991 года, а что были им всегда.
А я вам говорил, что мы круче поколения предков.
Об авторе: Виктор Трегубов, украинский журналист, блоггер, публицист и общественно-политический деятель
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.22
Покупка 39.22Продажа 39.87
-
EUR
Покупка 41.29Продажа 42.15
- Актуальное
- Важное