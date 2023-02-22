На Би-би-си вышла программа о российской экспансии на протяжении истории. Причем история России там начинается с 1340-х, от Московского княжества как вассала Золотой Орды.

Это прям монументальный сдвиг в западном восприятии. До этого всегда начинали с Киевской Руси. Уже нет.

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Мы живем в уникальное время, когда мы забираем в России образ и бренд средневекового Киева. Когда мы – внезапно, но очень наглядно – доказали истинность нашего видения развития Восточной Европы

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Мы живем в уникальное время, когда мы забираем в России образ и бренд средневекового Киева. Когда мы внезапно, но очень наглядно доказали истинность нашего видения развития Восточной Европы. Что мы и есть та же Киевская Русь, живая и очень возмущенная.

По-моему, это наше главное достижение. Мы переоткрыли Украину для Европы, которую не удавалось сделать буквально восемьсот лет. Мы не просто доказали собственную субъектность, но и протянули ее на тысячу лет назад. Доказали, что мы европейский народ не просто здесь и сейчас, и не с 1991 года, а что были им всегда.

А я вам говорил, что мы круче поколения предков.

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Об авторе: Виктор Трегубов, украинский журналист, блоггер, публицист и общественно-политический деятель

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