Мы контролируем наши границы и готовы к эскалации, - Зеленский о возможности вторжения РФ
Украина готова к военной эскалации со стороны Российской Федерации
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передаёт Еспресо.TV.
"Мы в состоянии войны уже 8 лет. Такая вероятность (полномасштабного вторжения - ред.) идет каждый день. Сегодня идет запугивание, что завтра будет война. Мы полностью контролируем наши границы и готовы к любой эскалации. Мы ежедневно имеем разведданные, от нашей разведки и разведок других стран", - сказал президент.
Он добавил, что западные партнеры поддерживают Украину.
"Есть военная помощь, техническая помощь и финансовая помощь. обустраиваем новой техникой, увеличиваем заработную плату. Мы должны увеличивать мотивацию для наших военных. Мы должны рассчитывать на себя. Армия мощная у нас", - подытожил Зеленский.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют перебрасывание российских войск на границу с Украиной.
- Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о перебрасывании Россией войск и техники в границы Украины.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что обеспокоен сообщениями о стягивании Россией войск к украинской границе.
- Кроме того, по данным Bloomberg, чиновники США предупредили коллег из ЕС о возможном новом вторжении РФ в Украину .
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс внимательно следит за ситуацией на границе РФ и Украины и готов реагировать на изменившуюся ситуацию .
- Президент Франции Эммануэль Макрон побеседовал с президентом РФ Владимиром Путиным, заявив о "сильной обеспокоенности и намерении защищать территориальную целостность Украины ".
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готова к войне с Российской Федерацией.
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