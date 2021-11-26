Мы контролируем наши границы и готовы к эскалации, - Зеленский о возможности вторжения РФ

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передаёт Еспресо.TV.



"Мы в состоянии войны уже 8 лет. Такая вероятность (полномасштабного вторжения - ред.) идет каждый день. Сегодня идет запугивание, что завтра будет война. Мы полностью контролируем наши границы и готовы к любой эскалации. Мы ежедневно имеем разведданные, от нашей разведки и разведок других стран", - сказал президент.



Он добавил, что западные партнеры поддерживают Украину.



"Есть военная помощь, техническая помощь и финансовая помощь. обустраиваем новой техникой, увеличиваем заработную плату. Мы должны увеличивать мотивацию для наших военных. Мы должны рассчитывать на себя. Армия мощная у нас", - подытожил Зеленский.

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