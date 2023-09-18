"Мы хотим вывести РФ из зоны комфорта", - Буданов о новой тактике беспилотников

Об этом Буданов рассказал в интервью The Economist.

Глава разведки подчеркнул, что на прошлой неделе мир увидел новые возможности Украины, благодаря серии ударов ракетами и беспилотниками по кораблям, подводной лодке и ПВО в Крыму.

"Беспилотчики, безусловно, облегчат операции по освобождению наших территорий. Дроны не боятся этого, их не жалко", - сказал Буданов.

По данным руководителя ГУР, одним из способов, которым Украина противодействует России, является использование беспилотников для достижения трех ключевых задач:

уничтожить российские средства ПВО;

парализовать русские военные транспортные средства и самолеты;

и нанести удар по российским военным промышленным объектам, как это произошло, когда беспилотник поразил завод изготовления ракетного топлива в Тверском районе, севернее Москвы.

"Мы хотим вывести их из зоны комфорта", – заявил Буданов.

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Генерал-лейтенант Буданов не согласен с тем, что новая ударная способность приведет к эскалации или ставит Украину в роли агрессора. Он утверждает, что его силы соблюдают правила войны. Он также говорит, что у России не было ни одной жертвы среди мирных жителей. Это показывает сознательный выбор Украины, это не вопрос возможностей.

Другой целью является психологическая сеять тревогу среди граждан и сорвать обычные экономические процессы в России. К примеру, крупные аэропорты в Санкт-Петербурге и Москве часто остаются закрытыми.

"Никто не верит, что Великобритания или Соединенные Штаты были агрессорами во Второй мировой войне, хотя они также бомбили территорию Германии", - добавил глава украинской разведки.

Буданов говорит, что ядерные угрозы – это выдумки тех, кто поддерживает российскую сторону. Война была: "совершенно обычной войной... от использования подлодок до использования стратегической авиации".

Хлопок в РФ в последнее время: что известно

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28 августа министерство обороны РФ заявило о якобы атаке украинских беспилотников самолетного типа по объектам Брянской и Московской областей и их сбитии. Как будто два БпЛА были уничтожены над Брянской областью. Об уничтожении еще одного дрона в Люберецком районе Московской области заявлял мэр Москвы. О пострадавших и разрушениях речь не шла. Телеграмм-канал Astra со ссылкой на местных жителей писал, что дрон якобы был сбит в 5 км от Московского вертолетного завода имени Михаила Миля, расположенного в Люберцах.

В ночь вторника, с 29 на 30 августа, в России произошла предположительно самая масштабная атака беспилотников – сразу в шести областях, в которой РФ обвинила Украину. Тогда сообщалось, что российское ПВО якобы сработало в Московской, Рязанской, Калужской, Брянской, Псковской и Орловской областях. В целом же не только ночь на 30 августа была неспокойной в России, беспилотники продолжали звучать над российскими городами в течение недели.

Утром четверга, 31 августа Минобороны РФ в очередной раз обвинило Украину в атаке беспилотника по Московской области. Впоследствии такие же обвинения поступили только о Брянской области. Российские власти сообщали, что беспилотник якобы уничтожен над территорией Воскресенского района Московской области. Мэр Москвы Собянин заметил, что дрон летел в направлении Москвы. Сообщалось о задержках рейсов в трех аэропортах столицы РФ - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". В первых двух власти якобы объявили о режиме "Ковер", который впоследствии отменили.

В пятницу, 1 сентября, россияне вновь заявили, что беспилотники якобы атаковали российский Курчатов и улетали на Москву. Об атаке ранее написали губернатор Брянской области РФ Роман Старовойт и мэр Москвы Сергей Собянин. Губернатор Брянской области Роман Старовойт заявил, что утром Курчатов атаковали два украинских беспилотника. Он добавил, что якобы повреждение админздания и дома. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника в Москву. Однако в ГУР МО назвали это ложью, отметив, что в Люберцах (Московская область) после атаки БПЛА произошел пожар на заводе в результате прилета, там производят электронику для ракет. Кроме того, утром пятницы в московских аэропортах снова был введен режим "Ковер".

По словам начальницы Объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, в ночь на 2 сентября россиянам снова примарилась "атака неизвестными беспилотниками" на Крымский мост. На самом же деле оккупанты таким образом пытаются напрягать ситуацию.

Британская разведка проанализировала атаки дронов на территории РФ и оценила работу российской ПВО. В августе 2023 года территорию России 25 раз атаковали беспилотные летальные аппараты. Большинство из дронов достигли своих целей. Это свидетельствует о трудностях в российской ПВО.

12 сентября во временно оккупированном городе Энергодар Запорожской области украинские дроны-камикадзе атаковали "отдел паспортизации" и радиокоммуникационный пункт связи.