Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией "Мы хотим вывести РФ из зоны комфорта", - Буданов о новой тактике беспилотников

"Мы хотим вывести РФ из зоны комфорта", - Буданов о новой тактике беспилотников

18 сентября, 2023 понедельник
13:17
Война с Россией

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Украина расширила свою кампанию против России, используя беспилотники и ракеты для атак на военные и экономические цели

Об этом Буданов рассказал в интервью The Economist.

Глава разведки подчеркнул, что на прошлой неделе мир увидел новые возможности Украины, благодаря серии ударов ракетами и беспилотниками по кораблям, подводной лодке и ПВО в Крыму.

"Беспилотчики, безусловно, облегчат операции по освобождению наших территорий. Дроны не боятся этого, их не жалко", - сказал Буданов.

По данным руководителя ГУР, одним из способов, которым Украина противодействует России, является использование беспилотников для достижения трех ключевых задач:

  • уничтожить российские средства ПВО;
  • парализовать русские военные транспортные средства и самолеты;
  • и нанести удар по российским военным промышленным объектам, как это произошло, когда беспилотник поразил завод изготовления ракетного топлива в Тверском районе, севернее Москвы.

"Мы хотим вывести их из зоны комфорта", – заявил Буданов.

Читайте также: Обзор хлопка в РФ и на временно оккупированных территориях в начале сентября

Генерал-лейтенант Буданов не согласен с тем, что новая ударная способность приведет к эскалации или ставит Украину в роли агрессора. Он утверждает, что его силы соблюдают правила войны. Он также говорит, что у России не было ни одной жертвы среди мирных жителей. Это показывает сознательный выбор Украины, это не вопрос возможностей.

Другой целью является психологическая сеять тревогу среди граждан и сорвать обычные экономические процессы в России. К примеру, крупные аэропорты в Санкт-Петербурге и Москве часто остаются закрытыми.

"Никто не верит, что Великобритания или Соединенные Штаты были агрессорами во Второй мировой войне, хотя они также бомбили территорию Германии", - добавил глава украинской разведки.

Буданов говорит, что ядерные угрозы – это выдумки тех, кто поддерживает российскую сторону. Война была: "совершенно обычной войной... от использования подлодок до использования стратегической авиации".

Хлопок в РФ в последнее время: что известно

ВМС Украины советуют врагу затопить весь Черноморский флот для защиты Крымского моста: решит сразу много проблем.

28 августа министерство обороны РФ заявило о якобы атаке украинских беспилотников самолетного типа по объектам Брянской и Московской областей и их сбитии. Как будто два БпЛА были уничтожены над Брянской областью. Об уничтожении еще одного дрона в Люберецком районе Московской области заявлял мэр Москвы. О пострадавших и разрушениях речь не шла. Телеграмм-канал Astra со ссылкой на местных жителей писал, что дрон якобы был сбит в 5 км от Московского вертолетного завода имени Михаила Миля, расположенного в Люберцах.

В ночь вторника, с 29 на 30 августа, в России произошла предположительно самая масштабная атака беспилотников – сразу в шести областях, в которой РФ обвинила Украину. Тогда сообщалось, что российское ПВО якобы сработало в Московской, Рязанской, Калужской, Брянской, Псковской и Орловской областях. В целом же не только ночь на 30 августа была неспокойной в России, беспилотники продолжали звучать над российскими городами в течение недели.

Утром четверга, 31 августа Минобороны РФ в очередной раз обвинило Украину в атаке беспилотника по Московской области. Впоследствии такие же обвинения поступили только о Брянской области. Российские власти сообщали, что беспилотник якобы уничтожен над территорией Воскресенского района Московской области. Мэр Москвы Собянин заметил, что дрон летел в направлении Москвы. Сообщалось о задержках рейсов в трех аэропортах столицы РФ - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". В первых двух власти якобы объявили о режиме "Ковер", который впоследствии отменили.

В пятницу, 1 сентября, россияне вновь заявили, что беспилотники якобы атаковали российский Курчатов и улетали на Москву. Об атаке ранее написали губернатор Брянской области РФ Роман Старовойт и мэр Москвы Сергей Собянин. Губернатор Брянской области Роман Старовойт заявил, что утром Курчатов атаковали два украинских беспилотника. Он добавил, что якобы повреждение админздания и дома. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника в Москву. Однако в ГУР МО назвали это ложью, отметив, что в Люберцах (Московская область) после атаки БПЛА произошел пожар на заводе в результате прилета, там производят электронику для ракет. Кроме того, утром пятницы в московских аэропортах снова был введен режим "Ковер".

По словам начальницы Объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, в ночь на 2 сентября россиянам снова примарилась "атака неизвестными беспилотниками" на Крымский мост. На самом же деле оккупанты таким образом пытаются напрягать ситуацию.

Британская разведка проанализировала атаки дронов на территории РФ и оценила работу российской ПВО. В августе 2023 года территорию России 25 раз атаковали беспилотные летальные аппараты. Большинство из дронов достигли своих целей. Это свидетельствует о трудностях в российской ПВО.

12 сентября во временно оккупированном городе Энергодар Запорожской области украинские дроны-камикадзе атаковали "отдел паспортизации" и радиокоммуникационный пункт связи.

Украина
Россия
російська армія
ГУР
Кирилл Буданов
Читайте также:
Николай Княжицкий
Автор
16 сентября, 2023 суббота
Нестор Шуфрич задержан. Но задержание и приговор, вступивший в законную силу, не синонимы
17 сентября, 2023 воскресенье
Потери россиян на Восточном направлении порой превышают наши в 7-8 раз, - капитан Евлаш
18 сентября, 2023 понедельник
Мы не закончим войну парадом победы в Москве, но и Москве не стоит надеяться провести его в Киеве, - Буданов
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.65
    Покупка 37.65
    Продажа 38.41
  • EUR
    Покупка 40.38
    Продажа 41.34
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
18 сентября
14:50
Морской порт Одессы
Судно, которое более полутора лет было заблокировано в порту Одессы, вышло новым временным коридором
14:46
Илон Маск прокомментировал украинское контрнаступление
14:36
Рамзан Кадыров
В Кремле заявили, что не располагают информацией о состоянии здоровья Кадырова
14:36
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:34
Обновлено
В разведке подтвердили, что мэр Херсона Колыхаев находится в российском плену
14:27
"Политическая провокация": МИД Китая отреагировал на слова главы МИД Германии, назвавшей Си Цзиньпина диктатором
14:25
В США разыскивают пропавший после аварии истребитель F-35: пилот катапультировался
14:20
Нестор Шуфрич
Шуфрича уволят с должности главы комитета ВР по вопросам свободы слова, – нардеп Кравчук
14:10
В Нидерландах арестован чиновник минобороны, который экспортировал в РФ запчасти для самолетов через третьи страны
14:04
OPINION
Теперь торгуют людьми
13:57
Обновлено
Украина подаст иск в суд на Польшу, Венгрию и Словакию из-за запрета украинского зерна
13:53
Киев принял первый в истории Всеукраинский шахматный фестиваль для дошкольников
13:43
Обновлено
Кабмин уволил всех заместителей министра обороны и госсекретаря министерства
13:35
Закон об э-декларировании: комитет Рады поддержал предложения Зеленского по открытию реестров
13:31
Обновлено
В Международном суде ООН возобновил слушания по иску Украины против России по конвенции о геноциде
13:29
Обновлено
Полиция открыла производство по факту смерти 49-летнего экс-главы Херсонщины Лагуты
13:11
Вместо ограничений по возрасту: зарегистрирован законопроект с другим условием отсрочки от мобилизации для соискателей второго образования
13:00
Лидер избирательной кампании в Словакии заявил, что планирует отменить поддержку Украины
12:53
Стартовало новое медиа Sestry, объединившее в редакции украинских переселенок со всего мира
12:47
В Черном море дежурят 6 вражеских кораблей: что с ракетоносителями
12:36
В Беларуси продолжили совместные с войсками РФ учения по меньшей мере до 24 сентября
12:27
СБУ сообщила о подозрении российскому оккупанту, истязавшему жителей Балаклеи током
12:25
Обзор
Прогресс украинского контрнаступления, отвоеванная Клещиевка и Рош ха-Шана в Умани. Акценты мировых СМИ 18 сентября
12:17
Бабье лето продолжается: Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на этой неделе
12:16
В Донецкой области из-за обстрелов РФ обесточивались две шахты, в одной из них находились горняки
12:15
нефть
Цена на нефть Brent поднялась до $94,47 за баррель
12:00
OPINION
Остерегайтесь лжепророков войны
11:33
Россияне несколько раз атаковали Херсонщину: в Бериславе пострадали 4 человека, в Николаевке обстреляли скорую
11:18
В Болгарии обнаружили неизвестный БПЛА, к которому была прикреплена взрывчатка
11:09
OPINION
Если Кадыров все же умрет
10:47
Россияне за сутки атаковали 11 областей Украины: 6 человек погибли, 11 ранены
10:39
Притворялся украинским военным: СБУ задержала агента ФСБ в Днепре
10:16
Ученые из Гарвардского университета обнаружили череп гигантского хищника, жившего до появления динозавров
10:14
Инфографика
Курс валют на 18 сентября: сколько стоит доллар и евро
10:05
OPINION
Для того чтобы выиграть войну, нам нужны люди
09:54
Под Работино РФ перебросила 10 тыс. элитных десантников, но этого мало, - разведка Британии
09:27
Силы обороны за неделю освободили 2 кв. км возле Бахмута и 5,2 кв. км на южном направлении
09:26
Обновлено
В Хмельницкой области обломки ракет РФ упали на железнодорожный путь
09:12
В Госдуме объяснили, почему пока не блокируют Youtube
08:59
"Они тоже получат ответ": Буданов о возможных атаках РФ на энергетическую инфраструктуру Украины
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV