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"Мы хотим согласовать нашу поддержку Украины": Макрон поговорит в Вашингтоне с Байденом об агрессии РФ

29 ноября, 2022 вторник
00:15
Мир Байден и Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон, как ожидается, обсудит с Джо Байденом войну России в Украине во время государственного визита в США на этой неделе

Об этом телеканалу CNN сообщило неназванное французское чиновник.

Планируется, что Макрон прибудет в Вашингтон во вторник вечером. В среду утром он проведет ряд рабочих встреч, посвященных космосу, биоразнообразию, климату и ядерной энергетике.

Политические дискуссии между лидерами США и Франции, по словам собеседника CNN, начнутся в Белом доме в четверг утром после церемонии поздравления. После закрытых дискуссий состоится пресс-конференция с участием Макрона и Байдена.

Чиновник отметил, что визит Макрона в США происходит в момент войны в Украине, когда "важно подтвердить невероятно тесное сотрудничество, которое мы имели с самого начала этой войны, жестокого вторжения России, и даже раньше, готовясь к такому сценарию".

"Мы хотим подстроить нашу поддержку Украины в этот момент, и Франция будет организовывать это вместе с Украиной", – добавил он.

В последний раз Макрон встречался с Байденом в Нью-Йорке 21 сентября.

  • Напомним, недавно Ангела Меркель заявила , что совместно с Макроном пыталась наладить диалог с Путиным накануне вторжения в Украину.

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Джо Байден
война с Россией
Эммануэль Макрон
помощь Украине
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