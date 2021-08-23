Мы хотим поставить Россию на ее место, - представительница США на саммите "Крымской платформы"
Министр энергетики США Дженнифер Гренголм заявила, что Россия должна понести ответственность за войну против Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"США гордятся возможностью быть здесь и поддерживать " Крымскую платформу ". Хочу сразу заявить, мы вместе с Украиной, со всеми вместе, как один осуждаем аннексию Крыма", - сказала министр.
Она от имени президента США Джо Байдена заявила о поддержке Украины, реформ, работы по Северо-Антлантическим стремлениям.
"Мы поддерживаем вашу борьбу с коррупцией и российской агрессией. Поддержка остается конкретной, мы будем предоставлять ВСУ защитное оружие", - заявила Гренголм.
Она добавила, что США продолжат дипломатические усилия совместно с союзниками и партнерами для разрешения конфликта в Украине.
"Мы хотим Россию поставить на ее место и хотим добиться прекращения ее вмешательства на востоке Украины и аннексии Крыма. Мы считаем, что " Крымская платформа " действительно донесет до всех мысль, что " Крым - это Украина ", и то, что Россию нужно привлечь к ответственности за ее агрессию ", - подытожила чиновница.
"Крымская платформа" - дипломатическая инициатива Украины, предусматривающая механизм для защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.
45 стран и международных организаций представлены на саммите, в частности присутствовали 10 президентов и 4 главы правительства. На "Крымской плафторме" есть представители всех членов НАТО и ЕС.
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