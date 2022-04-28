"Мы хотим получить максимум гарантий для нашего государства": Зеленский рассказал о подготовке соглашения по завершению войны

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире единого телемарафона.



"Мы хотим получить максимум для нашего государства и наших людей. Максимум. И эти гарантии – они будут", - подчеркнул он, отвечая на вопросы представителей СМИ после встречи с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым в Киеве.



По его словам, Украина стремится наработать такой документ о гарантиях нашей безопасности, который бы обеспечивал максимальную и реальную защиту для государства.



"Лучше иногда ничего не иметь и знать, что ты один на один с врагом, чем иметь большой круг друзей, партнеров, которые по факту тебя не защитят", - сказал он.



Кроме того, по мнению Зеленского, Будапештский меморандум продемонстрировал свою неэффективность, поэтому Украина стремится наработать основательный документ, который действительно будет действовать.



Владимир Зеленский также отметил, что, после окончания нынешней войны, Россия никуда не исчезнет с восточной границы Украины, поэтому необходим фундаментальный документ, который позволит нашему государству сосуществовать с таким соседом в будущем.

"На этот раз мы очень серьезно и взвешенно относимся к будущему документу. А также к кругу стран-партнеров, которые должны нас не подвести в случае какой-либо агрессии в будущем", - добавил Зеленский.



Глава государства сообщил, что сейчас проект документа готовят на уровне советников безопасности лидеров стран, которые впоследствии войдут в круг гарантов безопасности Украины.

Напомним, 29 марта в Стамбуле проходят переговоры Украины и РФ по урегулированию войны.