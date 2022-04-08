Мы хотим получить формульную гарантию безопасности, а не временное перемирие, которое станет отложенной войной, - Подоляк

Об этом он заявил в эфире единого информационного марафона, передает Укринформ .

"Любое временное перемирие с РФ – это отложенная война в будущем, это надо понимать, это "Минск-3" может быть. Потому что перемирие с государством, имеется в виду РФ, которое продает миру только экспансию, только войну , только войну с соседями, – это всегда большой риск. Нам он не нужен. Мы хотим получить формульную гарантию безопасности, что в Украине больше никогда ни одна орда, ни одна федерация не придет со своими понтами и не будет нас учить жить", - отметил он .



Подоляк рассказал, что Украина постоянно работает над достижением договоренностей о прекращении огня, чтобы доставить гуманитарные грузы.

"РФ даже это мешает сделать, потому что их тактика войны против Украины – это не тактика военная, это тактика как раз запугивать население, это война против гражданского населения. И одной из форм войны является создание гуманитарных катастроф", - подчеркнул советник руководителя ОП.