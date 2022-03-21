Мы хотим конфисковать российскую недвижимость на польской территории, – премьер-министр Польши
Премьер-министр Матеуш Моравецкий озвучил готовность конфисковывать имущество российских предпринимателей на территории Польши
Об этом он сообщил в своем интервью польскому изданию Wprost.
Как стало известно, правительство Республики Польша намерено встретиться с оппозицией по ситуации в Украине.
По словам Моравецкого, одной из обсуждаемых тем будет конфискация российского имущества, находящегося в Польше.
Глава правительства подчеркнул, что к процессу решения этого вопроса Сеймом должна быть вовлечена оппозиция.
"На встрече мы хотели бы поднять вопрос о том, как Польша может заморозить и конфисковать российское имущество, которое находится в нашей стране. Есть у нас несколько таких поместий. У нас нет российских яхт. Но есть какая-то недвижимость и есть финансовые активы, то есть акции компаний, которые мы должны учесть. Во всяком случае, решительно за это выступаем", - утверждает Моравецкий.
По его словам, существуют определенные конституционные ограничения на такую акцию, связанную с правами собственности, а с другой – все больше поляков не понимают, почему если итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем проводить такие действия и в Польше.
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