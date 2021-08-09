Мы хотим его видеть, - президент УАФ Павелко назвал нового тренера сборной Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на " Большой футбол ".



Павелко заявил, что сборной Украины нужен тот тренерский штаб, который выведет команду на ЧМ-2022.



"Решение принимает исполком. Заседание точно состоится в понедельник, там будут рассмотрены вопросы не только сборной Украины. Нам нужен тот штаб, который выведет сборную на ЧМ-2022. Считаю, что Ребров - это перспектива на несколько отборочных циклов. Его мы хотим видеть в сборной. Но есть обстоятельства, которые важны, не нужно забегать вперед. В целом, за слабый старт в отборе ЧМ-2022 мы хотим, чтобы тренерский штаб был в финальной стадии Евро-2024. Это помогло бы в долгосрочной перспективе ", - сказал Андрей Павелко.



Павелко также признался, что Ребров решает юридические вопросы контракта с эмиратским клубом "Аль-Айн".



"Сегодня я виделся с Сергеем, это ответственный момент, но он понимает все юридические вопросы. Он видит в сборной большой потенциал, не рассматривая варианты, мол, утраченные шансы на ЧМ-2022. Он видит, что шансы есть, и они большие", - отметил Павелко.

С начала июня 47-летний Сергей Ребров тренирует клуб "Аль-Аин" из ОАЭ. На посту главного тренера сборной Украины он сменит Андрея Шевченко, который возглавлял сборную Украины с июля 2016 и вывел национальную команду в четвертьфинал Евро-2020. В общем, под руководством Шевченко Украинская сборная сыграла 52 матча и получила 25 побед.

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