Мы хотим его видеть, - президент УАФ Павелко назвал нового тренера сборной Украины
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко подтвердил, что Сергей Ребров является главным кандидатом на то, чтобы возглавить сборную Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на " Большой футбол ".
Павелко заявил, что сборной Украины нужен тот тренерский штаб, который выведет команду на ЧМ-2022.
"Решение принимает исполком. Заседание точно состоится в понедельник, там будут рассмотрены вопросы не только сборной Украины. Нам нужен тот штаб, который выведет сборную на ЧМ-2022. Считаю, что Ребров - это перспектива на несколько отборочных циклов. Его мы хотим видеть в сборной. Но есть обстоятельства, которые важны, не нужно забегать вперед. В целом, за слабый старт в отборе ЧМ-2022 мы хотим, чтобы тренерский штаб был в финальной стадии Евро-2024. Это помогло бы в долгосрочной перспективе ", - сказал Андрей Павелко.
Павелко также признался, что Ребров решает юридические вопросы контракта с эмиратским клубом "Аль-Айн".
"Сегодня я виделся с Сергеем, это ответственный момент, но он понимает все юридические вопросы. Он видит в сборной большой потенциал, не рассматривая варианты, мол, утраченные шансы на ЧМ-2022. Он видит, что шансы есть, и они большие", - отметил Павелко.
С начала июня 47-летний Сергей Ребров тренирует клуб "Аль-Аин" из ОАЭ. На посту главного тренера сборной Украины он сменит Андрея Шевченко, который возглавлял сборную Украины с июля 2016 и вывел национальную команду в четвертьфинал Евро-2020. В общем, под руководством Шевченко Украинская сборная сыграла 52 матча и получила 25 побед.
- Напомним, 1 августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил, что его контракт с УАФ закончился.
- 3 августа сообщалось, что Сергей Ребров станет новым главным тренером сборной Украины по футболу.
- 7 августа глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич заявил, что новым тренером сборной Украины станет Ребров.
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