Об этом он сказал во время трансляции конференции в эфире Эспрессо.

"Основное решение должна принять Украина, то есть украинцы должны решать, что и когда делать. Во-первых, мы должны не упускать из виду и не смещать фокус из того, что есть агрессор и есть жертва. Мир не должен ожидать от Украины каких-то уступок, на которые бы сейчас должна была идти Россия.Если бы сегодня Россия решила завершить боевые действия, то это бы был конец войны.А если бы Украина решила прекратить борьбу, то это был бы конец Украины.Мы имеем много на кону, не только Украина, а вопрос стратегического мира для каждой страны во всем мире сейчас на кону.Мы сегодня боремся против верховенства силы, и если нам не удастся побороть, то мы "откроем ящик Пандоры" и такое зло будет распространяться дальше. что мы должны сделать все для того, чтобы Россия не могла повторить такой агрессивный сценарий в следующем году или через 2-3 года", - отметил государственный секретарь США.

Энтони Блинкен добавил, что Украине нужно помочь укрепить оборонный потенциал, чтобы была возможность давать отпор. Также должны заглядывать и в послевоенное будущее, где есть безопасность для Украины и для всей Европы.