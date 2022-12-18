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Главная война с Россией "Мы хотели донести американцам, что Украине нужна военная и энергетическая помощь", – Тарас Репицкий о визите волонтеров в Конгресс США
Эксклюзив

"Мы хотели донести американцам, что Украине нужна военная и энергетическая помощь", – Тарас Репицкий о визите волонтеров в Конгресс США

18 декабря, 2022 воскресенье
13:29
война с Россией

Недавно представители волонтерских фондов выступили на заседании Хельсинкской комиссии Конгресса США

О результатах встречи волонтер БФ "Вместе для Украины" рассказал в программе "Война и волонтеры".

"Мы выступали от имени всех волонтеров, всего украинского народа, – рассказывает Тарас Репицкий. – На встрече выступала президент фонда Дора Хомяк. Она говорила о той синергии, которая есть между разными фондами во благо страны. Недавно наша подруга фонда подорвалась на мине. Поэтому Дора Хомяк просила бронированные машины, также мы просили больше помощи для Украины, говорили о взаимодействии, которое мы имеем с институтами в нашем государстве.Очень важно продолжить эту адвокацию оружия и помощи, которые сейчас необходимы. Оказывается, что США оказывают какую-либо помощь, это может казаться очень легким процессом, а на самом деле это большая работа.Основной посыл, который мы хотели донести до американцев – необходимость поддержки военных, в частности бронированные автомобили.И о поддержке Украины в контексте блекаутов, которые у нас есть. А это обеспечение энергостойкости нашей сети".

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США
волонтеры и война
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